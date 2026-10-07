Про таке рішення Угорщини повідомив речник Європейської комісії Маркус Ламмерт, передає "Європейська правда".

Чому Угорщина ігноруватиме директиву ЄС?

В Угорщині заявили, що скористаються своїм правом неповного застосування директиви ЄС щодо тимчасового захисту. Там планують і надалі надавати притулок тим людям, що втікають від військової служби в Україні.

Держави-члени мають можливість застосовувати певний розсуд, коли йдеться про застосування рамок рішення Ради ЄС та директиви про тимчасовий захист. Це передбачено статтею 7 директиви про тимчасовий захист, і Угорщина поінформувала нас у цьому зв’язку, що вона користується цією можливістю,

– заявив Ламмерт.

Він також нагадав, що у Раді ЄС вирішили, що держави-члени в принципі не повинні надавати захист людям, що прибули нещодавно та яким українська влада не давала дозволу залишати країну через військові обов'язки.

Держави-члени мають певну свободу розсуду при імплементації цього, і саме на цьому етапі ми зараз перебуваємо,

– додав речник Єврокомісії.

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Раніше про намір діяти інакше за інші країни ЄС та надалі надавати захист українським чоловікам, що не виконали свій військовий обов'язок, заявляв і прем'єр Угорщини Петер Мадяр. За його словами, насамперед Угорщина надаватиме захист "нашим співвітчизникам на Закарпатті", пише "Радіо Свобода".

Також Мадяр повідомив, що висловив незгоду з новими правилами та ще 2 вересня обговорював це питання з президентом Європейської ради Антоніу Коштою під час його візиту до Будапешта.