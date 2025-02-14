Понад 10 тисяч українців "розвернули" на кордоні Німеччини: що сталося

Відтоді, як Німеччина відновила прикордонний контроль 18 місяців тому, десяткам тисяч іноземних громадян було відмовлено у в'їзді до країни. Прикметно, що кожен п'ятий з них – громадянин України.

За останні 2 роки приблизно 15 000 українців отримали відмову у в'їзді до Німеччини. Про це пише 24 Канал з посиланням на державну статистику, з якою ознайомилося видання Euractiv.

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Тисячі українців не впустили до Німеччини

Дані органів прикордонного контролю свідчать, що українці становлять 19,1% осіб, яким було відмовлено у в'їзді на німецькому кордоні з серпня 2023 року. Ця цифра ставить їх на друге місце після сирійців, на яких припадає 19,8% відмов у в'їзді.

Загалом у 2023 році Німеччина відмовила у в'їзді 35 600 іноземцям, що менше порівняно з 45 000, яким було відмовлено торік. Примітно, що якщо п'ята частина тих, кому було відмовлено у в'їзді, – українці, то мовиться про понад 15 000 осіб з України.

Результати дивують, оскільки українці, які тікають від вторгнення Росії в їхню країну, зазвичай можуть отримати захист і тимчасове проживання в будь-якій країні ЄС. Їм теж дозволено подорожувати в межах Шенгену для відпочинку,

– зауважує Euractiv.

Міністерство внутрішніх справ Німеччини роз'яснило, що більшості громадян України відмовляють у в'їзді до Німеччини насамперед через спроби переселитися з інших країн ЄС, де їм вже надано офіційний захист. Такі переміщення, якщо вони здійснюються таємно і без попереднього дозволу, можуть призвести до відмови у в'їзді.

Речник МВС Німеччини також додав, що деяким українцям відмовляють у в'їзді через відсутність необхідних документів, навіть для туристичних поїздок у межах Шенгенської зони.

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