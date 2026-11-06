У Польщі хочуть збільшити кількість торгових неділь: що може змінитися

Вже 6 листопада Сейм почне роботу над новим законопроєктом. Він має лібералізувати правила недільної торгівлі – і однією з пропозицій є збільшення торгових неділь до двох кожного місяця.

Послаблення правил недільної торгівлі – це одна з невиконаних обіцянок так званої коаліції "15 жовтня". Усі партії чинного уряду обіцяли збільшити кількість торгових неділь, проте за три роки досягнути цього не вдалося, пише InPoland.

Як зміняться торгові неділі у Польщі?

Ще в червні 2024 року до Сейму подали проєкт поправки до закону про торгівлю у неділю. Його підготував депутат Ришард Петру – і ще наприкінці жовтня політик говорив, що пропозицію блокує Комітет Сейму з питань соціальної політики та сім'ї. Втім, законопроєкт все ж розглянуть.

Він передбачає запровадження двох торгових неділь на місяць. І згідно з пропозицією, працівники, що будуть працювати у неділю, будуть отримувати подвійну зарплату.

Виграють клієнти, працівники та польська торгівля, – заявив Петру.

Він сподівається, що під час роботи парламентського комітету вдасться досягнути компромісу: нещодавно Петру також пропонував скасувати заборону на торгівлю в неділю в туристичних місцях.

Нещодавні дослідження показують, що понад 60% поляків хочуть збільшити кількість торгових неділь. А повне скасування заборони на торгівлю підтримують 27,5% громадян. Тим часом 14,3% респондентів вважають, що торгівлю в неділю потрібно заборонити повністю.