У Польщі хочуть збільшити кількість торгових неділь: що може змінитися

У Польщі збільшать кількість торгових неділь / Колаж 24 Каналу
Вже 6 листопада Сейм почне роботу над новим законопроєктом. Він має лібералізувати правила недільної торгівлі – і однією з пропозицій є збільшення торгових неділь до двох кожного місяця.
Послаблення правил недільної торгівлі – це одна з невиконаних обіцянок так званої коаліції "15 жовтня". Усі партії чинного уряду обіцяли збільшити кількість торгових неділь, проте за три роки досягнути цього не вдалося, пише InPoland.
популярні відео
Як зміняться торгові неділі у Польщі?
Ще в червні 2024 року до Сейму подали проєкт поправки до закону про торгівлю у неділю. Його підготував депутат Ришард Петру – і ще наприкінці жовтня політик говорив, що пропозицію блокує Комітет Сейму з питань соціальної політики та сім'ї. Втім, законопроєкт все ж розглянуть.
Він передбачає запровадження двох торгових неділь на місяць. І згідно з пропозицією, працівники, що будуть працювати у неділю, будуть отримувати подвійну зарплату.
Виграють клієнти, працівники та польська торгівля, – заявив Петру.
Він сподівається, що під час роботи парламентського комітету вдасться досягнути компромісу: нещодавно Петру також пропонував скасувати заборону на торгівлю в неділю в туристичних місцях.
Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на
Нещодавні дослідження показують, що понад 60% поляків хочуть збільшити кількість торгових неділь. А повне скасування заборони на торгівлю підтримують 27,5% громадян. Тим часом 14,3% респондентів вважають, що торгівлю в неділю потрібно заборонити повністю.
Що таке торгові неділі?
З 2018 року Польща запровадила обмеження на торгівлю в неділю – і, відповідно до цього закону, більшість магазинів заборонено відкривати у неділю. Винятком є так звані "торгові неділі", що випадають лише кілька разів на рік. Мета такого заходу – дати працівникам роздрібної торгівлі більше часу для відпочинку та спілкування з родиною.
Повʼязані теми:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter