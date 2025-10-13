Влада Радікондолі, селище в Тоскані, пропонує фінансові стимули до 20 000 євро тим, хто купує будинок або переїжджає в орендоване житло. У такий спосіб намагаються зупинити депопуляцію.

Радікондолі вирізняється середньовічною історією та ідилічним ландшафтом, що робить його ідеальним місцем для тих, хто шукає спокійного життя. Що треба знати про пропозицію розповідає 24 Канал з посиланням на CNN.

Як переїхати до Тоскани?

Прагнучи оживити своє населення, середньовічне місто Радікондолі в Тоскані запровадило привабливу житлову програму, спрямовану на залучення нових мешканців.

Радікондолі розташоване на мальовничих пагорбах регіону та має багату історію, яка налічує понад тисячу років. Тут і старовинні церкви, палацова архітектура і давні традиції виготовлення вовни й виробництва оливкової олії.



Радікондолі запустило нову програму, щоб заохотити людей переїхати туди / Фото Francesco Guarguaglini

Започаткована у 2023 році міська житлова ініціатива пропонує потенційним покупцям до 20 000 євро субсидій, а також додатковий бонус у розмірі 6 000 євро для тих, хто придбає нерухомість. З моменту запуску програми в Радікондолі збільшилася кількість населення: 60 нових мешканців приїхали до міста, а їхня загальна кількість зросла з 900 до 960.

Цього року Радікондолі разом із сусіднім селом Бельфорте перезапустили ініціативу під новою назвою WivoaRadicondoli 3.0.

Мета полягає в тому, щоб запропонувати можливості для покращення якості життя людей, стимулювати економічний розвиток та житлове будівництво, а також запросити нових друзів приєднатися до громади, з особливим акцентом на молодь,

– йдеться на вебсайті.

Мер Радікондолі Франческо Гуаргуалліні оголосив, що ініціатива має на меті залучити 1 000 нових мешканців до цього району.



Радікондолі схожий на зображення Тоскани з листівок / Фото visitradicondoli

Хто може подати заявку?

Громадяни Італії, а також резиденти з країн ЄС та країн, що не входять до ЄС, які легально проживають в Італії, мають право подавати заявки на отримання житлових пільг, повідомляє офіційний вебсайт.

Критерії прийнятності варіюються залежно від конкретного стимулу. Наприклад, гранти, спрямовані на первинне придбання житла, передбачають, що заявники зобов'язуються проживати у визначеному населеному пункті щонайменше 10 років і обмежують право власності на одну додаткову нерухомість в межах Італії.

Крім того, багато з доступних об'єктів нерухомості перебувають у занедбаному стані, і від заявників можуть вимагати проведення реставраційних робіт у рамках процесу подання заявки.

