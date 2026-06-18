Дорожче, ніж на відомих курортах: ось скільки коштує відпочинок у Польщі

У 2026 році чимало українців проживають в Польщі, і влітку перед ним постає непростий вибір: поїхати на відпочинок за кордон, чи на один з польських курортних напрямків? І, виявляється, один з цих варіантів значно дешевший.

Виявляється, в багатьох випадках відпочинок у сусідній Польщі обійдеться українцям значно дорожче, ніж курорт в Єгипті, Туреччині чи навіть на Сицилії, пише InPoland. А іноді різниця перевищує навіть 1000 злотих.

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Скільки коштує відпочинок в Польщі?

Найвищі ціни на проживання серед польських курортів у 2026 році на Мазурах. Всього за 6 ночей зі сніданком там доведеться віддати 2421 злотий у Мронгові та 2402 злоті в Миколайках. Це ціна на пару в апартаментах, а ось родині з 4 людей, з яких двоє – діти, доведеться витратити 4962 злоті та 4914 злоті відповідно.

Тим часом сімейне перебування у тризірковому готелі в Миколайках коштуватиме 6 266 злотих – і є найдорожчим у рейтингу.

Натомість найкращим у співвідношенні ціни та якості несподівано виявився Єгипет. У Марса-Аламі шість ночей для пари зі сніданком коштуватиме 1165 злотих. Родині з дітьми доведеться віддати 2330 злотих.

Аланія в Туреччині дорожча, але все ще дешевша, ніж популярний польський курорт. Там середня вартість відпочинку для пари становить 1414 злотих, а для родини з чотирьох – 3047 злотих. Тризіркові готелі там також мають значно нижчі ціни, ніж на польських курортах.

А ось престижні напрямки на Середземномор'ї вже успішно конкурують з Польщею за ціною. Наприклад, середня вартість квартири для пари на Сицилії становитиме 1729 злотих, а на Криті – 1792 злотих за 6 ночей. Це менше, ніж у багатьох польських курортних містах.

Втім, варто враховувати й ціну на проїзд і харчування – тут Польща однозначно дешевша.

Отож, якщо врахувати усі фактори, що впливають на ціну поїздки, ось у скільки обійдеться відпустка на популярних польських курортах:

Щирк – 2405 злотих;

Полянчик – 2451 злотий;

Шклярська Поремба – 2508 злотих.

Для порівняння – в середньому парі доведеться заплатити 3075 злотих за відпочинок на Сицилії, 3446 – за відпустку на Криті, і 3549 – за Канарські острови.