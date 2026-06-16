Частині українців під час війни продовжили термін дії закордонних паспортів – але зараз такі документи вже не визнаються дійсними для міжнародних поїздок, повідомляє Міграційна служба Дніпропетровської області.

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Кому потрібно вже зараз замінити закордонний паспорт?

Кабінет міністрів вже скасував тимчасовий порядок, що раніше дозволяв використовувати закордонні паспорти, термін дії яких вже стік. Такий механізм працював з лютого 2022 року через обмежену роботу консульських установ за кордоном.

Втім, зараз закордонні паспорти з подовженим терміном дії вже не вважаються дійсними, і подорожувати з ними за кордон не вдасться. Авіакомпанії можуть відмовити пасажиру в посадці на рейс, і також не вдасться в'їхати до іншої країни.

Вимога замінити паспорт поширюється і на дорослих, і на дітей, які оформили документи раніше, і продовжили їх за тимчасовим порядком. Для громадян віком від 16 років закордонний паспорт оформлюється на 10 років, а для дітей – на 4 роки.

Ось в яких випадках потрібно замінити паспорт:

термін дії паспорта закінчився;

термін дії документа продовжили за спеціальною процедурою;

відомості про дітей чи інших членів сім'ї внесені в паспорт за старими правилами.

Для того, аби замінити закордонний паспорт, потрібно звернутися до центрів надання адміністративних послуг, посольств чи консульств, або ж підрозділів Державної міграційної служби в Україні.

Як оформити закордонний паспорт?

Для того, аби отримати новий закордонний паспорт, дорослим потрібно зібрати цілу низку документів:

ID-картка або паспорт-книжечка;

ідентифікаційний код;

квитанція про сплату;

заява-анкета.

А ось якщо потрібно зробити закордонний документ для дитини, знадобиться паспорт одного з батьків, свідоцтво про народження та ідентифікаційний код.