Части украинцев во время войны продлили срок действия загранпаспортов, но сейчас такие документы уже не признаются действительными для международных поездок, сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.
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Кому нужно уже сейчас заменить загранпаспорт?
Кабинет министров уже отменил временный порядок, который ранее позволял использовать загранпаспорта, срок действия которых уже истек. Такой механизм действовал с февраля 2022 года из-за ограниченной работы консульских учреждений за рубежом.
Впрочем, сейчас загранпаспорта с продленным сроком действия уже не считаются действительными, и путешествовать с ними за границу не удастся. Авиакомпании могут отказать пассажиру в посадке на рейс, и также не удастся въехать в другую страну.Если Telegram заблокируют Не теряйте 24 Канал – подписывайтесь на нас в WhatsApp
Требование заменить паспорт распространяется и на взрослых, и на детей, которые оформили документы ранее и продлили их в соответствии с временным порядком. Для граждан в возрасте от 16 лет заграничный паспорт оформляется на 10 лет, а для детей – на 4 года.
Вот в каких случаях нужно заменить паспорт:
- срок действия паспорта истек;
- срок действия документа продлили по специальной процедуре;
- сведения о детях или других членах семьи внесены в паспорт по старым правилам.
Для того, чтобы заменить загранпаспорт, нужно обратиться в центры предоставления административных услуг, посольства или консульства, либо в подразделения Государственной миграционной службы в Украине.
Как оформить загранпаспорт?
Для того, чтобы получить новый загранпаспорт, взрослым необходимо собрать целый ряд документов:
- ID-карта или паспорт-книжечка;
- идентификационный код;
- квитанция об оплате;
- заявление-анкета.
А вот если нужно оформить заграничный документ для ребенка, понадобится паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении и идентификационный код.