Части украинцев во время войны продлили срок действия загранпаспортов, но сейчас такие документы уже не признаются действительными для международных поездок, сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.

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Кому нужно уже сейчас заменить загранпаспорт?

Кабинет министров уже отменил временный порядок, который ранее позволял использовать загранпаспорта, срок действия которых уже истек. Такой механизм действовал с февраля 2022 года из-за ограниченной работы консульских учреждений за рубежом.

Впрочем, сейчас загранпаспорта с продленным сроком действия уже не считаются действительными, и путешествовать с ними за границу не удастся. Авиакомпании могут отказать пассажиру в посадке на рейс, и также не удастся въехать в другую страну.

Требование заменить паспорт распространяется и на взрослых, и на детей, которые оформили документы ранее и продлили их в соответствии с временным порядком. Для граждан в возрасте от 16 лет заграничный паспорт оформляется на 10 лет, а для детей – на 4 года.

Вот в каких случаях нужно заменить паспорт:

срок действия паспорта истек;

срок действия документа продлили по специальной процедуре;

сведения о детях или других членах семьи внесены в паспорт по старым правилам.

Для того, чтобы заменить загранпаспорт, нужно обратиться в центры предоставления административных услуг, посольства или консульства, либо в подразделения Государственной миграционной службы в Украине.

Как оформить загранпаспорт?

Для того, чтобы получить новый загранпаспорт, взрослым необходимо собрать целый ряд документов:

ID-карта или паспорт-книжечка;

идентификационный код;

квитанция об оплате;

заявление-анкета.

А вот если нужно оформить заграничный документ для ребенка, понадобится паспорт одного из родителей, свидетельство о рождении и идентификационный код.