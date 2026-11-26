Через здорожчання авіаційного палива чимало туристів почали перейматися, що ціни на квитки сильно зростуть вже наступного року. Та аналітики прогнозують, що ситуація зовсім не буде критичною.

Згідно з оцінками аналітиків, 2027 року авіаційні квитки стануть дорожчими всього на 0,3 – 0,4%. І це попри невтішні прогнози на тлі паливної кризи, спричиненої війною в Ірані, пише Euronews.

Чи зростуть ціни на авіаційні квитки наступного року?

У свіжому звіті Air Monitor 2027 від компанії American Express Global Business Travel (Amex GBT) прогнозується, що вартість квитків у економкласі на рейсах у Європі залишиться "загалом стабільною" наступного року.

У звіті представлені два варіанти прогнозу – нижня та верхня межі. Нижня межа розраховується з урахуванням сценарію, що глобальна інфляція залишатиметься на рівні 4,1% – показника, прогнозованого Міжнародним валютним фондом на 2027 рік.

Відповідно до цього прогнозу, вартість квитків у економкласі на рейсах у межах Європи зросте на 0,3-0,4%. Тим часом квитки у преміумкласі можуть подорожчати на 0,9 – 1,1%. А ось у бізнескласі ціни можуть або знизитися на 1,5%, або ж зрости на 0,3%.

Подібна ситуація спостерігається і для рейсів з Європи до Азії – зростання цін в економкласі очікується на 0,3 – 0,4%, а вартість квитків у преміумкласі залишиться такою ж або навіть зовсім трохи знизиться. А ось у бізнескласі тарифи можуть зрости на 2,2 – 2,8%.

Для людей, що прямуватимуть до Північної Америки, квитки в економкласі подорожчають на 0,6 – 0,8%, а в бізнескласі – на 3,4 – 4,3%.

У напрямку Африки вартість квитків зросте на 0,6-0,8%, а бізнескласу – на 2,2 – 2,8%. Тим часом вартість авіаквитків до Австралії в економкласі може змінитися в діапазоні від -3,9% до +1%.

А ось на Близький Схід квитки можуть все ж подорожчати: в економкласі вартість зросте на 1,4 – 1,8%, а у бізнескласі – на 1,5 – 1,9%.