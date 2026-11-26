По оценкам аналитиков, в 2027 году авиабилеты станут дороже всего на 0,3–0,4 %. И это несмотря на неутешительные прогнозы на фоне топливного кризиса, вызванного войной в Иране, пишет Euronews.

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Вырастут ли цены на авиабилеты в следующем году?

В свежем отчете Air Monitor 2027 от компании American Express Global Business Travel (Amex GBT) прогнозируется, что стоимость билетов в экономклассе на рейсах в Европе останется "в целом стабильной" в следующем году.

В отчете представлены два варианта прогноза – нижний и верхний пределы. Нижняя граница рассчитывается с учетом сценария, по которому глобальная инфляция останется на уровне 4,1% – показателя, прогнозируемого Международным валютным фондом на 2027 год.

Согласно этому прогнозу, стоимость билетов в экономклассе на рейсах в пределах Европы вырастет на 0,3–0,4%. Между тем билеты в премиум-классе могут подорожать на 0,9–1,1%. А вот в бизнес-классе цены могут либо снизиться на 1,5%, либо вырасти на 0,3%.

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Аналогичная ситуация наблюдается и для рейсов из Европы в Азию – рост цен в экономклассе ожидается на уровне 0,3–0,4%, а стоимость билетов в премиум-классе останется прежней или даже немного снизится. А вот в бизнес-классе тарифы могут вырасти на 2,2–2,8%.

Для пассажиров, направляющихся в Северную Америку, билеты в экономклассе подорожают на 0,6–0,8%, а в бизнес-классе – на 3,4–4,3%.

На направлениях в Африку стоимость билетов вырастет на 0,6–0,8%, а в бизнес-классе – на 2,2–2,8%. Между тем стоимость авиабилетов в Австралию в экономклассе может измениться в диапазоне от -3,9% до +1%.

А вот на Ближний Восток билеты могут все же подорожать: в экономклассе стоимость вырастет на 1,4–1,8%, а в бизнес-классе – на 1,5–1,9%.