"Найбільший обман": українка розкрила, про що брешуть українцям в Іспанії

Українка Поліна живе в Іспанії вже понад два роки – і за цей час вона встигла зрозуміти кілька нюансів цієї країни. Дівчина попереджає, що рієлтори "продають" мігрантам велику брехню про ціни в Іспанії.

Українка поділилася, що чимало мігрантів обирають для переїзду Іспанію саме через ціни – начебто дуже низькі. Ось тільки це вже протягом тривалого часу не відповідає правді.

Чи справді в Іспанії дешево?

Українська блогерка поділилася, що для того, аби дійсно "якісно та класно" жити в Іспанії, грошей знадобиться чимало. За останні кілька років ціни у містах суттєво зросли, тож вважати Іспанію дешевою країною вже не доводиться.

Наприклад, квартира, яка тобі сподобається, буде коштувати від 1800 до 2000 євро на місяць. Це саме у Валенсії,

– розповіла дівчина.

Зросли й ціни в закладах, і особливо українських. Зараз парі доводиться віддавати близько 30 євро за сніданок, хоча ще кілька років тому за ту ж суму можна було повечеряти з алкоголем.

Українка розповіла про ціни в Іспанії: дивіться відео

Тим часом паркування автомобіля коштує близько 100 євро на місяць – і при цьому варто враховувати, що іспанці часто випадково дряпають та пошкоджують його. Попри те, що це може покривати страхування, не всі українці виявляються до цього готовими.

До переїзду в Іспанію ми з чоловіком 2 роки прожили в Німеччині і переїхали сюди, бо за менші гроші можна дозволити собі кращу якість життя. У Німеччині і уявити неможливо, щоб ми жили у домі з басейном, ходили по ресторанах, їздили на таксі, постійно подорожували, і я ще й відвідувала салони краси,

– поділилася українка.

Вона зізнається, що порівняно з Німеччиною якість життя в Іспанії зросла. Але вона попередила, що це зовсім не означає, що Іспанія дешева.

Орієнтовно родині з чотирьох людей в Іспанії на місяць потрібно 2591 євро – не рахуючи вартості оренди, пише Numbeo. А ось одній людині достатньо буде 716 євро без оплати оренди.