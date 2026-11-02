"Самый большой обман": украинка рассказала, о чем лгут украинцам в Испании

Украинка рассказала, что многие мигранты выбирают для переезда Испанию именно из-за цен – якобы очень низких. Вот только это уже давно не соответствует действительности.

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Действительно ли в Испании дешево?

Украинская блогерша рассказала, что для того, чтобы действительно "качественно и классно" жить в Испании, понадобится немало денег. За последние несколько лет цены в городах существенно выросли, поэтому считать Испанию дешевой страной уже не приходится.

Например, квартира, которая тебе понравится, будет стоить от 1800 до 2000 евро в месяц. Это именно в Валенсии– рассказала девушка.

Выросли и цены в заведениях, особенно в украинских. Сейчас паре приходится платить около 30 евро за завтрак, хотя еще несколько лет назад за ту же сумму можно было поужинать с алкоголем.

Украинка рассказала о ценах в Испании: смотрите видео

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Между тем парковка автомобиля обходится примерно в 100 евро в месяц – и при этом стоит учитывать, что испанцы часто случайно царапают и повреждают его. Несмотря на то, что это может покрывать страховка, не все украинцы оказываются к этому готовыми.

До Испании мы с мужем прожили 2 года в Германии и переехали сюда, потому что за меньшие деньги можно позволить себе лучшее качество жизни. В Германии невозможно было даже представить, что мы будем жить в доме с бассейном, ходить по ресторанам, ездить на такси, постоянно путешествовать, а я – еще и посещать салоны красоты– поделилась украинка.

Она признается, что по сравнению с Германией качество жизни в Испании повысилось. Но она предупредила, что это вовсе не означает, что Испания дешевая.

Ориентировочно семье из четырех человек в Испании в месяц требуется 2591 евро – не считая стоимости аренды, пишет Numbeo. А вот одному человеку достаточно будет 716 евро без оплаты аренды.