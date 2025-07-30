Міжурядова океанографічна комісія ЮНЕСКО ще у 2024 році попередила, що у Європі стовідсотково відбудеться цунамі. Його очікують у Середземному морі.

Там є небезпечна для цунамі зона – розлом Аверроес, який розташований недалеко від узбережжя Іспанії. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

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Коли в Європі відбудеться цунамі?

МОК ЮНЕСКО очікує цунамі в Середземному морі у найближчі 30 років. Землетрус у розломі Аверроес може спричинити шестиметрові хвилі, які досягнуть Іспанії всього за 21 хвилину.

У найкращому випадку жителі узбережжя матимуть 35 хвилин, щоб втекти вглиб країни.

Але насправді експерти очікують, що найближче цунамі буде висотою 1 – 2 метри. Хоча це також дуже небезпечно.

Ми не очікуємо хвиль висотою 20 метрів, як у Японії, Чилі чи на Суматрі, а радше один-два метри. Надзвичайно небезпечною є не лише висота цунамі, а й потоки та рух води, а також повені, які можуть завдати шкоди пляжам, гаваням та вулицям. Якщо це невелика гавань, а берегова лінія дуже низька, цунамі може бути більш підступним

– заявила журналістам координаторка французького Центру боротьби з цунамі (CENALT) Елен Ебер.

Слід зазначити, що від початку 20-го століття в Середземному морі та навколишніх морях сталося близько 100 цунамі – це 10% від загальної кількості цунамі у світі за цей період.

Цунамі на північному сході Атлантичного океану, який омиває Європу, трапляються рідше. Хоча у 1755 році спричинене землетрусом цунамі зруйнувало більшу частину Лісабона в Португалії, Кадіса в Іспанії, частини Марокко та досягло південно-західного Корнуоллу у Великій Британії та Ірландії.

Нагадаємо, що взимку цього року, під час сильних землетрусів біля Санторіні, Туреччина теж почала готуватися до цунамі.