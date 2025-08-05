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Закордон Туризм Відтепер без закусок: авіакомпанія ввела нові правила через загрозу турбулентності
5 серпня, 20:25
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Відтепер без закусок: авіакомпанія ввела нові правила через загрозу турбулентності

Марина Блохіна
Основні тези
  • Авіакомпанії вводять заборону на гарячі закуски на борту через зростання випадків сильної турбулентності, що може викликати травми пасажирів.
  • Сильна турбулентність в Північній Атлантиці за останні 46 років зросла на 55%, і прогнозується, що ця тенденція може продовжуватись.
  • Експерти рекомендують пасажирам завжди тримати ремені безпеки закріпленими для захисту від непередбачуваної турбулентності.
  • Авіакомпанія Korean Air вже запровадила заборону на гарячу локшину як частину проактивних заходів безпеки.

Все частіше під час польотів спостерігаються випадки сильної турбулентності – і через це авіакомпанії ухвалюють часом нестандартні рішення – як-от забороняють закуски на борту.

30 липня рейс Delta Air Lines, що прямував до Амстердама, зазнав сильної турбулентності – і в результаті 25 пасажирів постраждали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. І це вже не перший випадок подібної турбулентності цього року. 

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В чому небезпека турбулентності?

Аналітики зазначають, що випадки небезпечної турбулентності зростають, і на умови польоту ймовірно може впливати зміна у кліматичних умовах. Зазвичай турбулентність, якої зазнають літаки, незначна – а втім, авіакомпанії намагаються підвищити безпечність польотів. 

Один з таких способів – це заборона на гарячі закуски, а саме на гарячу локшину, яку ще попереднього року ввела авіакомпанія Korean Air. 

Це рішення є частиною проактивних заходів безпеки у відповідь на посилення турбулентності, спрямованих на запобігання опікам,
 – повідомили в авіакомпанії. 


Через турбулентність авіакомпанія заборонила гарячу локшину на борту / Фото Pexels

І небезпека не є надуманою: професор атмосферних наук Пол Вільямс повідомив, що сильна турбулентність в Північній Атлантиці за останні 46 років зросла на 55%. І якщо зміни відбуватимуться й надалі, сильна турбулентність може подвоїтися чи навіть потроїтися у найближчі десятиліття. 

Та попри те, що турбулентність може бути непередбачуваною, експерти наголошують, що основний захист проти неї – це постійно тримати ремінь безпеки закріпленим, коли це можливо. 

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