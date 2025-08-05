30 липня рейс Delta Air Lines, що прямував до Амстердама, зазнав сильної турбулентності – і в результаті 25 пасажирів постраждали, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror. І це вже не перший випадок подібної турбулентності цього року.

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В чому небезпека турбулентності?

Аналітики зазначають, що випадки небезпечної турбулентності зростають, і на умови польоту ймовірно може впливати зміна у кліматичних умовах. Зазвичай турбулентність, якої зазнають літаки, незначна – а втім, авіакомпанії намагаються підвищити безпечність польотів.

Один з таких способів – це заборона на гарячі закуски, а саме на гарячу локшину, яку ще попереднього року ввела авіакомпанія Korean Air.

Це рішення є частиною проактивних заходів безпеки у відповідь на посилення турбулентності, спрямованих на запобігання опікам,

– повідомили в авіакомпанії.



Через турбулентність авіакомпанія заборонила гарячу локшину на борту / Фото Pexels

І небезпека не є надуманою: професор атмосферних наук Пол Вільямс повідомив, що сильна турбулентність в Північній Атлантиці за останні 46 років зросла на 55%. І якщо зміни відбуватимуться й надалі, сильна турбулентність може подвоїтися чи навіть потроїтися у найближчі десятиліття.

Та попри те, що турбулентність може бути непередбачуваною, експерти наголошують, що основний захист проти неї – це постійно тримати ремінь безпеки закріпленим, коли це можливо.

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