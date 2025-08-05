30 июля рейс Delta Air Lines, следовавший в Амстердам, подвергся сильной турбулентности – и в результате 25 пассажиров пострадали, сообщает 24 Канал со ссылкой на Mirror. И это уже не первый случай подобной турбулентности в этом году.

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В чем опасность турбулентности?

Аналитики отмечают, что случаи опасной турбулентности растут, и на условия полета вероятно может влиять изменение в климатических условиях. Обычно турбулентность, которой испытывают самолеты, незначительная – а впрочем, авиакомпании пытаются повысить безопасность полетов.

Один из таких способов – это запрет на горячие закуски, а именно на горячую лапшу, которую еще в предыдущем году ввела авиакомпания Korean Air.

Это решение является частью проактивных мер безопасности в ответ на усиление турбулентности, направленных на предотвращение ожогов,

– сообщили в авиакомпании.



Из-за турбулентности авиакомпания запретила горячую лапшу на борту / Фото Pexels

И опасность не является надуманной: профессор атмосферных наук Пол Уильямс сообщил, что сильная турбулентность в Северной Атлантике за последние 46 лет выросла на 55%. И если изменения будут происходить и в дальнейшем, сильная турбулентность может удвоиться или даже утроиться в ближайшие десятилетия.

Но несмотря на то, что турбулентность может быть непредсказуемой, эксперты отмечают, что основная защита против нее – это постоянно держать ремень безопасности закрепленным, когда это возможно.

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