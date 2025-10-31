Подорожі стануть ще дорожчими: три популярні країни Європи вводять нові податки для туристів

Податки для туристів – це зовсім не новий винахід, адже так популярні курорти намагаються боротися з надмірною кількістю мандрівників. І 2025 року цих податків стане більше.

Все більше країн долучаються до ідеї податків та запроваджують їх, або ж підвищують вже існуючі – і все для того, аби зменшити кількість туристів та покращити якість життя місцевих мешканців, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

Де вводять нові туристичні податки?

Три популярні європейські країни – Іспанія, Греція та Італія, запровадять нові податки для туристів вже цьогоріч. Кошти потрібні для того, аби деякі з найбільш улюблених міст світу й надалі залишалися привабливими до мандрів.

Італія, як одна з країн, яку відвідують найбільше у Європі, запровадила податки у кількох великих містах – зокрема у Римі та Венеції. І їх стягують з осіб, що відвідують міста без ночівлі. У Венеції в пікові дні кількість туристів за день досягає 80 000 – і туристичний податок потрібний для того, аби зберегти делікатну інфраструктуру міста та підтримати місцеві туристичні ініціативи.

Податки в пікові сезони часто збільшують – зокрема це відбувається влітку, адже зростає попит на житло. Наразі для туристів, що не залишаються на ніч, плата за вхід до Венеції становить 5 євро і в будні дні, і у свята. А ось бронювання в останню хвилину обійдеться вдвічі дорожче – тоді доведеться заплатити вже 10 євро.



Протягом кількох років у Франції вже діє власний "taxe de séjour" – податок на проживання, що застосовується до ночівлі в готелях та хостелах. В багатьох популярних містах Іспанії, зокрема на Балеарських островах, також запроваджені нові туристичні податки – і на Майорці, Ібіці та Менорці вони використовуються для покращення туристичних послуг та підтримки інфраструктури.

Грецію тим часом за 2025 рік відвідали майже 25 мільйонів туристів – а це на 4% більше, ніж торік. Тож не дивно, що країна також запровадила туристичні збори – гроші, отримані з них, будуть спрямовані на управління зміною клімату та на заходи з ліквідації наслідків стихійних лих.

Наразі у Греції потрібно платити додаткові 15 євро за ніч у випадку проживання у віллі чи 5-зірковому готелі. А ось для чотиризіркових т готелів плата знижується до 10 євро.

До слова, високі податки для туристів з'являються не тільки у Європі – Японія також запровадила найвищий в історії готельний податок, пише Euronews. Втім, навіть попри це туристів у країні не поменшало, а навіть стало більше.

Що ще потрібно знати туристам?