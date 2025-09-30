Українські біженці зробили значний внесок в економіку Чехії. Вони забезпечили вдвічі більший внесок до національного бюджету, ніж гуманітарна допомога, яку отримали.

Водночас Україна стикається з небезпечною кризою робочих рук, яка стане головним викликом наступних десятиліть. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Radio Prague International.

Скільки Чехія заробила на українцях?

У нещодавній заяві Міністерство праці Чехії повідомило, що українські біженці внесли 15 мільярдів крон (приблизно 616 мільйонів євро) до чеського бюджету в першій половині 2025 року через різні податки та внески.

Натомість державні витрати на гуманітарну допомогу, житло, охорону здоров'я, освіту та інші послуги з підтримки цих біженців склали 7,6 мільярда крон (близько 312 мільйонів євро), що свідчить про чистий позитивний фінансовий вплив на країну.

Для порівняння, торік Чехія отримала від біженців 24,8 мільярда крон (986 мільйонів євро), виділивши при цьому 15,5 мільярда крон на допомогу.

У 2023 році фінансовий ландшафт дещо змінився: витрати на підтримку біженців сягнули 22 мільярди крон (904 мільйонів євро), а надходження – 19,4 мільярда крон (797 мільйонів євро).

Протягом першого року повномасштабного вторгнення Росії в Україну, за попередніми даними, Чехія виділила 25 мільярда чеських крон (приблизно 1 мільярд євро) на допомогу біженцям, тоді як бюджетні надходження, пов'язані з цією демографічною групою, склали 12,6 мільярда чеських крон (518 мільйонів євро).

Як вплине від'їзд українців на Чехію?

Тим часом міністр праці Чехії Маріан Юречко заявив, що 169 000 українських біженців, які отримали статус тимчасового захисту, наразі працевлаштовані в Чехії. МВС Чехії повідомило, що станом на 21 вересня в країні налічується 393 843 українці, які мають цей статус.

Якщо ці люди відразу поїдуть, то значна частина економіки зіткнеться із серйозними проблемами. Це – промисловість, сфера послуг, сільське господарство,

– пояснив він.

За його словами, ті чеські політики, які виступають за репатріацію українців, ставлять під загрозу економічний розвиток і добробут чеських громадян.

Що треба знати українцям у Чехії?