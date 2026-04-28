Через тиждень доведеться платити більше: що змінюється для біженців у Канаді

Зовсім скоро українським біженцям у Канаді доведеться платити значно більше за медичну допомогу. І правозахисники побоюються, що це поставить шукачів притулку у становище, коли потрібно обирати між лікуванням та предметами першої потреби.

Вже починаючи з 1 травня у Канаді запрацює нова система співоплати – згідно з нею біженцям доведеться не лише платити за кожен виписаний рецепт ліків, але й оплачувати додаткові послуги, пише CBC.

Цікаво Доведеться заплатити 17 – 18 тисяч злотих: хто у Польщі втратив право на безплатну медицину

За що доведеться платити біженцям у Канаді?

Зміни, очікується, будуть поширюватися на учасників програми Interim Federal Health Program (IFHP) – тобто біженців, а також тих, що подали заявки на надання притулку. Від 1 травня доведеться платити 4 долари за кожен рецепт ліків та оплачувати 30% вартості таких послуг:

офтальмолог;

стоматолог;

психіатрична та психологічна підтримка, повідомляє Державний портал країни. .

Та базова медична допомога все ще залишатиметься повністю безплатною – в уряді підтвердили, що й надалі оплачуватимуть лікарські огляди, діагностику, швидку допомогу, вакцинацію та госпіталізацію. Найбільші зміни торкнуться області психіатричної допомоги.

Наразі одна сесія терапії коштує приблизно 150 канадських доларів, і вже зовсім скоро пацієнтам доведеться оплачувати 45 доларів за візит. В деяких медичних центрах вже помітили наслідки змін: певна частина клієнтів скасувала свої записи через те, що не може дозволити собі оплатити лікування.

Чому безплатну медичну допомогу скасовують?

Уряд країни підрахував, що лише за 2024 – 2025 роки покриття медичних послуг для 623 000 людей обійшлося уряду у 896 мільйонів доларів. Натомість до 2029 – 2030 років цей показник може зрости до 1,5 мільярда канадських доларів.

І саме через це Міністерство імміграції, біженців та громадянство наголосило, що співоплата необхідна. Та юристи й правозахисники незадоволені, адже відмова від лікування може лише затримати процес соціальної допомоги. Ба більше, ефект може бути зворотний: відсутність вчасного лікування тільки збільшить навантаження на систему невідкладної допомоги.

Що ще потрібно знати біженцям у Канаді?

Нещодавно у Канаді також спростили умови перебування для українців – а терміни для оформлення документів продовжили. Нові правила дозволили біженцям подавати документи на дозвіл на проживання, якщо вони прибули до країни до 31 березня 2024 року.

Та у канадському уряді все ж наголошують, що ці заходи – тимчасові. Програма, згідно з якою українців приймали у Канаді та надавали дозвіл на проживання й роботу, припинила діяти ще у грудні 2024 року.