У МВС Польщі відреагували на вимоги депортувати українських чоловіків: чи робитимуть це

Опозиційна партія "Право і справедливість" обіцяє, що депортуватиме українських чоловіків призовного віку, що не працюють у Польщі легально. У МВС країни пояснили, чи це взагалі можливо.

Нещодавно у Польщі звучали заяви опозиційного "Права і справедливості" щодо депортації українських чоловіків призовного віку. Втім, речниця МВС Польщі Кароліна Галецька вже заявила, що подібні заяви – це популізм, пише RFM24.

Чи будуть з Польщі депортувати українських чоловіків?

Віцепрезидент партії "Право і справедливість" Тобіаш Бохенський оголосив, що в разі перемоги на виборах у 2027 році одним з перших рішень його уряду стане "депортація українців – чоловіків призовного віку, що не працюють у Польщі легально".

У разі вчинення двох правопорушень або невиконання адміністративних чи службових обов’язків у цій системі одразу з’явиться відповідна інформація, і розпочнеться процес депортації,

– заявив він під час програмного з'їзду.

Втім, речниця Міністерства внутрішніх справ та адміністрації Кароліна Галецька відповіла, що ці задуми – це "суцільний абсурд та популізм". Передусім, дані Служби соціального страхування Польщі свідчать, що 95% чоловіків з України призовного віку працюють у Польщі легально та сплачують податки.

А ось тих, що порушують законодавство, вже й зараз депортують відповідно до рішень прикордонної служби чи інших органів.

Галецька також зауважила, що показники депортацій 2024 – 2025 років значно перевищують показники 2023 року, коли в країні правила партія "Право і справедливість". Зокрема, 2023 року з Польщі депортували приблизно 3000 іноземців, а ось 2025 – вже близько 10 000 людей різних національностей.

Ці дані свідчать про те, що нинішній уряд проводить дуже жорстку політику щодо тих, хто порушує законодавство,

– заявила речниця МВС.

Також вона підкреслила, що Польща – це гостинна та відкрита країна. І окрім українців, що працюють там, є й чимало студентів, які роблять покупки там і так докладаються до зростання ВВП країни.