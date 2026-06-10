Українці масово залишають Польщу: куди вони їдуть і чому

У Польщі фіксують помітні зміни на ринку праці, пов'язані зі скороченням частки українських працівників. Частина громадян України повертається додому, інші ж переїжджають до країн Західної Європи у пошуках вищих заробітків та кращих умов працевлаштування.

Про це повідомляє польське видання WNP.pl.

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Чому українців стає все менше у Польщі?

За словами генерального директора Worksol Group Міхала Солецького, польський ринок праці вже проходить етап заміни робочої сили. Українці, які протягом останніх років були основою трудових мігрантів у Польщі, поступово поступаються місцем працівникам з інших регіонів світу.

Процес заміни українських працівників уже триває,

– зазначив Солецький.

Хто приходить на зміну українцям?

Польські роботодавці дедалі активніше залучають працівників з Азії та Південної Америки. Мовиться насамперед про громадян:

Непалу,

Індії,

Філіппін,

Колумбії.

У Польщі вже працюють десятки тисяч трудових мігрантів із цих держав, і їхня кількість швидко зростає.



Українці масово залишають Польщу / Фото Unsplash

Цікаво! Загалом, лише за перше півріччя 2024 року було видано понад 173 тисячі дозволів на роботу, більшість із яких отримали громадяни країн поза Європою.

Скільки іноземців працює в Польщі?

Станом на сьогодні в Польщі офіційно працевлаштовано понад 1,17 мільйона іноземців, що майже у шість разів більше, ніж десять років тому. Попри загальне зростання кількості трудових мігрантів, українці залишаються найбільшою групою – близько 779 тисяч працівників станом на вересень 2024 року. Однак їхня частка поступово зменшується через зміну міграційних маршрутів та посилення конкуренції на ринку праці.

Чому українці залишають Польщу?

Експерти пов'язують відтік українців із кількома факторами:

вищі зарплати в країнах Західної Європи;

кращі умови працевлаштування;

мобільність після отримання статусу тимчасового захисту в ЄС;

повернення частини громадян в Україну.

У Польщі вже обговорюють, чи зможуть працівники з Азії та Південної Америки повністю компенсувати відтік української робочої сили. Найбільший попит на ринку праці зберігається у сферах виробництва, складів, логістики та простої фізичної праці. Водночас аналітики попереджають: українці, які вирішать повернутися до Польщі пізніше, можуть зіткнутися з тим, що частина вакансій уже буде зайнята новими мігрантами з інших країн.

Раніше ми писали, що Польща планує збільшити частку іноземців на ринку праці до 12% до 2030 року, щоб підтримувати економічне зростання. Проєкт постанови спростить працевлаштування іноземців у дефіцитних професіях, таких як інженери, медичні спеціалісти, програмісти та водії.