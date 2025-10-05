Укрзалізниця оголосила про запуск нового залізничного сполучення, спрямованого на покращення сполучення між Україною та Румунією. Перші рейси розпочнуться 10 жовтня.

Потяг за маршрутом Київ – Бухарест курсуватиме щодня. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство розвитку громад і територій.

Що відомо про потяг УЗ до Румунії?

Новий міжнародний залізничний маршрут розширить можливості подорожей між Україною та Румунією, пролягаючи через ключові міста, включаючи Київ, Вінницю, Жмеринку, Могилів-Подільський, Вельчинець, Унгени, Ясси, і, врешті-решт, до столиці Румунії – Бухареста.

Подорож займе приблизно один повний день:

поїзд відправляється з Києва о 06:30 та прибуває до Бухареста о 06:47 наступного дня;

і навпаки, мандрівники можуть сісти на поїзд у Бухаресті о 19:10, а прибуття до Києва очікується о 19:41 наступного дня.

Пасажири прибуватимуть на Гара де Норд, центральний залізничний вокзал Бухареста, який пропонує зручні пересадки на швидкісні поїзди, що прямують до аеропорту.

Вартість квитків у купейному вагоні становить близько 3 800 гривень. Квитки вже можна придбати у додатку та на сайті Укрзалізниці.

