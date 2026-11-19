Українка Людмила Русіна живе у Німеччині вже 4 роки. Жінка поділилася, скільки їй доводиться віддавати щомісяця за оренду житла за кордоном.

Українка Людмила винаймає у Німеччині трикімнатну квартиру на 67 квадратних метрів. Про її вартість вона розповіла у своєму блозі в TikTok.

Скільки коштує оренда квартири в Німеччині?

Квартира, яку орендує українка, чимала – вона має досить великий коридор, в якому можна зручно розмістити навіть великі меблі, а також дві окремі спальні.

Одна спальня менша, це дитяча кімната, і за німецькими мірками тут мала б жити одна дитина. А за українськими, то сюди б впихнули й дві, і три,

– поділилася жінка.

Друга спальня більша, і в неї можна спокійно поставити велике ліжко. Українка зауважила, що саме у таких квартирах живе приблизно половина німців, якщо не більше. Санвузол у квартирі поєднаний: блогерка помітила, що за 4 роки в Німеччині не бачила у країні квартир з окремими санвузлами, навіть якщо апартаменти справді дорогі.

Українка показала квартиру в Німеччині: дивіться відео

І, крім того, що він суміжний, він ще й дуже малюсінький. Подивіться – тут просто немає де розвернутися. Ну, що маємо, те маємо – напевне, німці вважають, що немає чого тут час проводити,

– поділилася українка.

Натомість вітальня у квартирі велика – приблизно 25 квадратних метрів. Українка має суміжну, але досі окрему кухню, що для німецьких квартир майже дивина.

Житло українки розташоване у селищі, де є і школа, і дитячий садочок, а за 5 хвилин ходьби є залізниця, звідки можна дістатися до Ерфурта всього за 7 – 10 хвилин.

За це житло разом з комунальними послугами українка платить 550 євро на місяць.