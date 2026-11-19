Украинка Людмила снимает в Германии трехкомнатную квартиру площадью 67 квадратных метров. О ее стоимости она рассказала в своем блоге в TikTok.

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Квартира, которую снимает украинка, немаленькая – в ней довольно большой коридор, в котором можно удобно разместить даже крупную мебель, а также две отдельные спальни.

Одна спальня поменьше, это детская комната, и по немецким меркам здесь должен был бы жить один ребенок. А по украинским – сюда бы впихнули и двоих, и троих– поделилась женщина.

Вторая спальня больше, и в ней можно спокойно поставить большую кровать. Украинка заметила, что именно в таких квартирах живет примерно половина немцев, если не больше. Санузел в квартире совмещенный: блогерша заметила, что за 4 года в Германии не видела в стране квартир с отдельными санузлами, даже если апартаменты действительно дорогие.

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И, помимо того, что он смежный, он еще и очень крошечный. Посмотрите – здесь просто негде развернуться. Ну, что есть, то есть – наверное, немцы считают, что здесь нечего время проводить– поделилась украинка.

Зато гостиная в квартире большая – примерно 25 квадратных метров. У украинки есть смежная, но до сих пор отдельная кухня, что для немецких квартир – почти редкость.

Квартира украинки расположена в поселке, где есть и школа, и детский сад, а в 5 минутах ходьбы находится железнодорожная станция, откуда можно добраться до Эрфурта всего за 7–10 минут.

За это жилье вместе с коммунальными услугами украинка платит 550 евро в месяц.