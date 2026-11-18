Українка Ірина Долженко оселилася в Албанії та порахувала, скільки саме грошей доводиться витрачати на життя у "найдешевшій" країні Європи. І сума її зрештою вразила.

Попри те, що Албанія вважається однією з найдешевших країн Європи, українці для життя там на двох потрібно принаймні 1500 євро, поділилася вона у соцмережах.

Які найбільші витрати в Албанії?

Українка Ірина Долженко переїхала у сонячну та відносно популярну серед мігрантів Албанію. І одна з основних причин, чому люди прагнуть переїхати у цю країну – це вартість життя. Ось тільки зрештою блогерка виявила, що навіть у "найдешевшій" країні Європи потрібно досить багато грошей для комфортного життя.

Ми переїхали в одну з найдешевших країн Європи, і нарешті я порахувала, скільки ми тут витрачаємо. І якщо чесно, я трошки а**рєла. Оренда квартири нам стає в 700 євро на місяць. Але за ці гроші ми живемо в самому центрі курортного містечка у квартирі 140 кв. м. Звідси додається ще 100 євро на комуналку, бо тут абсолютно все на електриці,

– поскаржилася українка.

Але після оренди найбільша стаття витрат – це продукти. Українка зізналася, що любить смачно поїсти, і тому витрачає на це приблизно 100 євро на тиждень.

А от речі ми взагалі не купуємо, бо тут банально нема де. Раніше дуже багато грошей і нервів йшло на місцеві салони. Один раз навіть довелося їхати в Україну, щоб нормально перефарбуватися,

– поділилася дівчина.

Але зараз з цим питанням блогерці все ж простіше, адже українці відкрили салони краси практично в кожному місті Албанії. На догляд за собою жінка витрачає не більше ніж 100 євро на місяць.

А ще власники салону відкрили поруч заклад з українською кухнею та кавою. І це дуже підступно, тому що звідси можна взагалі не йти. Тому на ресторани, кави та різні українські івенти йде ще 200 євро на місяць,

– підсумувала українка.

Відтак для комфортного життя в Албанії на двох потрібно приблизно 1500 євро – без урахування пального, подорожей, страхування та великих покупок.

Цікаво: при цьому в Албанії середньомісячна чиста зарплата після сплати податків становить приблизно 695 євро, пише Numbeo.