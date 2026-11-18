Несмотря на то, что Албания считается одной из самых дешевых стран Европы, украинке для проживания там вдвоем потребуется как минимум 1500 евро, поделилась она в соцсетях.

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Каковы самые большие расходы в Албании?

Украинка Ирина Долженко переехала в солнечную и относительно популярную среди мигрантов Албанию. И одна из основных причин, почему люди стремятся переехать в эту страну, – это стоимость жизни. Вот только в итоге блогерша обнаружила, что даже в "самой дешевой" стране Европы нужно довольно много денег для комфортной жизни.

Мы переехали в одну из самых дешевых стран Европы, и наконец я подсчитала, сколько мы здесь тратим. И если честно, я немного а**рела. Аренда квартиры обходится нам в 700 евро в месяц. Но за эти деньги мы живем в самом центре курортного городка в квартире площадью 140 кв. м. К этому добавляется еще 100 евро на коммунальные услуги, потому что здесь абсолютно все работает на электричестве– пожаловалась украинка.

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Но после аренды самая большая статья расходов – это продукты. Украинка призналась, что любит вкусно поесть, и поэтому тратит на это примерно 100 евро в неделю.

А вот вещи мы вообще не покупаем, потому что здесь банально негде. Раньше очень много денег и нервов уходило на местные салоны. Однажды даже пришлось ехать в Украину, чтобы нормально перекраситься– поделилась девушка.

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Но сейчас с этим вопросом блогерше все же проще, ведь украинцы открыли салоны красоты практически в каждом городе Албании. На уход за собой женщина тратит не более 100 евро в месяц.

А еще владельцы салона открыли рядом заведение с украинской кухней и кофе. И это очень коварно, потому что оттуда можно вообще не уходить. Поэтому на рестораны, кофе и различные украинские мероприятия уходит еще 200 евро в месяц– подытожила украинка.

Таким образом, для комфортной жизни в Албании на двоих требуется примерно 1500 евро – без учета топлива, путешествий, страхования и больших покупок.

Интересно: при этом в Албании среднемесячная чистая зарплата после уплаты налогов составляет примерно 695 евро, пишет Numbeo.