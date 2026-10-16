Ще одна країна ЄС хоче припинити видачу віз для росіян: заборона буде суворою

Вже раніше обмеження у видачі віз для росіян до Шенгенської зони запровадили кілька країн Європи. Зараз до них хоче приєднатися і Фінляндія.

Прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо нещодавно, напередодні дводенного саміту Європейської ради, заявив, що ЄС має повністю заборонити видачу туристичних віз для громадян Росії, пише Gazeta.pl.

Чому Фінляндія закликає обмежити видачу віз росіянам?

Орпо має надію, що після зустрічі лідерів країн ЄС питання щодо видачі туристичних віз громадянам Росії набуде належного ходу, а Європейська комісія почне над ним працювати. Раніше подібне обмеження вже запровадили країни Балтії, Польща, Чехія, Нідерланди, Данія і Швеція.

Але досі найбільше віз для росіян видають країни Південної Європи – насамперед Франція, Іспанія та Італія. Лише минулого року громадяни Росії могли отримати загалом приблизно 800 000 віз.

Це величезна цифра,

– повідомив Орпо в середу в парламенті в Гельсінкі.

Також він наголосив, що нинішня практика влади деяких держав Європи є "нерозумною" – особливо в умовах, коли спецслужби та органи безпеки попереджають про гібридну загрозу, і коли вдалося довести спроби та диверсійні дії росіян на території Європи.

Кілька днів тому до заклику Фінляндії обмежити туристичні візи для росіян доєдналася також і Естонія.

Неприпустимо, щоб російські туристи могли вільно подорожувати Європою та користуватися європейськими свободами, коли Росія щодня бомбардує українські міста і гинуть невинні люди,

– заявив міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна.

Міністр закликає Єврокомісію та країни-члени не тільки припинити видачу туристичних віз росіянам, але й загалом посилити візову політику, що мала б охоплювати найближче оточення Путіна, прихильників його політики, а також російських спортсменів та спортивні команди, що підтримують дії режиму.

Депутати ЄС повідомляють, що найближчою до реалізації є заборона на в'їзд російських бойовиків. Але обмеження пересування дипломатів та туристичних віз – це складніше питання, адже його потрібно обговорювати в контексті посилення безпеки ЄС.