Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо недавно, накануне двухдневного саммита Европейского совета, заявил, что ЕС должен полностью запретить выдачу туристических виз гражданам России, пишет Gazeta.pl.

Почему Финляндия призывает ограничить выдачу виз россиянам?

Орпо надеется, что после встречи лидеров стран ЕС вопрос о выдаче туристических виз гражданам России получит должный ход, а Европейская комиссия начнет над ним работать. Ранее подобное ограничение уже ввели страны Балтии, Польша, Чехия, Нидерланды, Дания и Швеция.

Но до сих пор больше всего виз для россиян выдают страны Южной Европы – прежде всего Франция, Испания и Италия. Только в прошлом году граждане России могли получить в общей сложности около 800 000 виз.

Это огромная цифра,

– сообщил Орпо в среду в парламенте в Хельсинки.

Также он подчеркнул, что нынешняя практика властей некоторых европейских государств является "неразумной" – особенно в условиях, когда спецслужбы и органы безопасности предупреждают о гибридной угрозе, и когда удалось доказать попытки и диверсионные действия россиян на территории Европы.

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Несколько дней назад к призыву Финляндии ограничить выдачу туристических виз для россиян присоединилась также и Эстония.

Недопустимо, чтобы российские туристы могли свободно путешествовать по Европе и пользоваться европейскими свободами, когда Россия ежедневно бомбардирует украинские города и гибнут невинные люди,

– заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Министр призывает Еврокомиссию и страны-члены не только прекратить выдачу туристических виз россиянам, но и в целом ужесточить визовую политику, которая должна охватывать ближайшее окружение Путина, сторонников его политики, а также российских спортсменов и спортивные команды, поддерживающие действующий режим.

Депутаты ЕС сообщают, что наиболее реальным является запрет на въезд российских боевиков. Однако ограничение передвижения дипломатов и выдачи туристических виз – это более сложный вопрос, ведь его необходимо обсуждать в контексте усиления безопасности ЕС.