Бюджетні "Мальдіви" в центрі Європи: блогер зробив неймовірне відкриття для всіх

Мальдіви часто асоціюють з тропічним раєм, що славиться своїми приголомшливими білими пляжами та кришталево чистими бірюзовими водами. Однак, залишається суттєвий недолік – це один з найдорожчих курортів у світі, що робить його фінансово недосяжним для багатьох мандрівників.

Але несподіваним відкриттям стало те, що тревел-блогер Скотт знайшов європейську альтернативу Мальдівам, стверджуючи, що вона пропонує доступніший варіант відпочинку. Він показав цей курорт, пише 24 Канал.

Читайте також Ідеальний літній відпочинок: 3 курорти Хорватії, які вразять кожного

Як відпочити на бюджетних "Мальдівах"

Невелика, але доступна за ціною європейська країна привертає увагу своїми чудовими пляжами і прозорими водами. За останні роки Албанія, зокрема курортне місто Ксаміл, досягла значних успіхів у сфері сучасних послуг.

Любителі подорожей можуть скористатися перевагами лоукост-перельотів до цього мальовничого місця, ціна яких часто нижча, ніж вартість вечері в бюджетному ресторані.

Найнесподіваніша знахідка в Європі!! Бюджетні Мальдіви, яке ж це місце!

– написав Скотт.

У нещодавньому відео в Instagram інфлюєнсер продемонстрував незаймані білі піщані пляжі та блакитні води Ксаміля, доповнені чарівними бунгало, які можна легко сплутати з Мальдівами.

Який вигляд має курорт Ксаміл: дивіться відео

Особливо блогера вразило, що все це коштує неймовірно дешево, якщо порівнювати зі знаменитим архіпелагом.

Багато користувачів підкреслюють, що час відвідування курорту суттєво впливає на враження. Рекомендують їхати в Ксаміл на початку або наприкінці літа, оскільки в цей період спостерігається спад напливу туристів.

Мандрівники, які планують поїздку поза цим часом, можуть зіткнутися з менш сприятливими враженнями.