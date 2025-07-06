Бюджетні "Мальдіви" в центрі Європи: блогер зробив неймовірне відкриття для всіх
- Тревел-блогер Скотт знайшов бюджетну європейську альтернативу Мальдівам у курортному місті Ксаміл.
- Воно вразило блогера своїми білими піщаними пляжами, блакитними водами та низькими цінами в порівнянні з Мальдівами.
Мальдіви часто асоціюють з тропічним раєм, що славиться своїми приголомшливими білими пляжами та кришталево чистими бірюзовими водами. Однак, залишається суттєвий недолік – це один з найдорожчих курортів у світі, що робить його фінансово недосяжним для багатьох мандрівників.
Але несподіваним відкриттям стало те, що тревел-блогер Скотт знайшов європейську альтернативу Мальдівам, стверджуючи, що вона пропонує доступніший варіант відпочинку. Він показав цей курорт, пише 24 Канал.
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Як відпочити на бюджетних "Мальдівах"
Невелика, але доступна за ціною європейська країна привертає увагу своїми чудовими пляжами і прозорими водами. За останні роки Албанія, зокрема курортне місто Ксаміл, досягла значних успіхів у сфері сучасних послуг.
Любителі подорожей можуть скористатися перевагами лоукост-перельотів до цього мальовничого місця, ціна яких часто нижча, ніж вартість вечері в бюджетному ресторані.
Найнесподіваніша знахідка в Європі!! Бюджетні Мальдіви, яке ж це місце!
– написав Скотт.
У нещодавньому відео в Instagram інфлюєнсер продемонстрував незаймані білі піщані пляжі та блакитні води Ксаміля, доповнені чарівними бунгало, які можна легко сплутати з Мальдівами.
Який вигляд має курорт Ксаміл: дивіться відео
Особливо блогера вразило, що все це коштує неймовірно дешево, якщо порівнювати зі знаменитим архіпелагом.
Багато користувачів підкреслюють, що час відвідування курорту суттєво впливає на враження. Рекомендують їхати в Ксаміл на початку або наприкінці літа, оскільки в цей період спостерігається спад напливу туристів.
Мандрівники, які планують поїздку поза цим часом, можуть зіткнутися з менш сприятливими враженнями.