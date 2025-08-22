У Макарська – одному з найвідвідуваніших хорватських курортів, місцева влада бореться з туристами. Йдеться практику займати найкращі пляжні місця, залишаючи особисті речі на ніч.

Муніципальні служби збирають рушники, матраци і парасольки, покинуті уздовж берегової лінії, й відправляють на утилізацію. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

Читайте також "Це нерозважливо", – найкрасивіше місто Італії закликає туристів не робити одну популярну дію

Чому в Макарська більше не вийде займати пляжні місця?

Останніми роками дедалі більше відпочивальників вдаються до практики резервування найкращих пляжних місць, залишаючи свої речі на піску на ніч. Ця стратегія, спрямована на забезпечення ідеального місця біля води, привернула увагу місцевої влади.

У відповідь на це чиновники запровадили нові правила. Рішення влади швидко показало ефективність – після перших вилучень кількість охочих залишати речі на ніч різко скоротилася.



У Хорватії туристи полюбляють займати місця на пляжі ще з вечора / Фото The Sun

На знімках видно, як туристи у прагненні зайняти найкращі місця на пляжі навантажують свої рушники камінням, щоб їх не зносило вітром. А на інших – вантажівки з рушниками та матрацами, які муніципальні служби збирають.

Влада розглядає можливість штрафувати відпочивальників, зазначаючи, що залишати "пляжний реквізит" заборонено.



Влада курорту Макарська тепер збирає пляжний реквізит і утилізує його / Фото The Sun

Місцеві не в захваті від такої популярності

На курорті Макарська місцеві жителі висловлюють занепокоєння, що наплив туристів робить умови життя дедалі більш некомфортними.

У відповідь на ці проблеми міська влада запровадила і суворіші правила щодо оренди житла – квартири в житлових будинках можна здавати в оренду лише за одностайної згоди всіх сусідніх мешканців.

Нагадаємо, раніше 24 Канал розповідав про найпоширеніші помилки туристів за кордоном.