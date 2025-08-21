Людей закликають утриматися від того, що називають "нерозважливою" поведінкою, щоб забезпечити безпеку всіх відвідувачів мальовничого містечка. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Independent.

Читайте також "Перлина" Італії повне розчарування, – туристка про озеро Комо, куди нізащо не повернеться

Чому місто в Італії закликає туристів не стрибати зі скель?

Минулих вихідних стався трагічний випадок: 23-річний Франческо Ароніка з Сицилії помер у місцевій лікарні від травми голови, отриманої в результаті удару об скелю. Інцидент стався, коли він стрибав з виступу скелі Лама Моначіле в Поліньяно-а-Маре.

Місцева влада вказала на соціальні мережі та необачну поведінку деяких туристів як на фактори, що сприяли інциденту.



Поліньяно-а-Маре закликає туристів не стрибати зі скель / Фото alongdustyroads

Річ у тім, що щороку в червні в місті проходить етап чемпіонату Red Bull Cliff Diving World Series, де професійні дайвери занурюються в море з високих скель. Однак, деякі туристи, натхненні відеозаписами цієї адреналінової події, намагаються повторити сміливі занурення – часто, на жаль, з невтішним результатом.

Нехай це стане для всіх молодих людей уроком: життя – крихкий дар, і достатньо миті, щоб змінити це назавжди,

– заявила голова міської ради Анна де Донато.

Також додала, що потрібно більше усвідомленості, більше обережності, більше поваги до себе та свого життя.

Теж цікаво: чому люди випадають з круїзних лайнерів. З 2000 року з круїзних лайнерів випало 422 пасажири та члени екіпажу.