Міністр транспорту Іспанії несподівано заявив про відставку: у чому причина

Міністр транспорту Іспанії Оскар Пуенте заявив, що йде у відставку після двох залізничних катастроф, що мали летальні наслідки. Обидві вони трапилися менш ніж за рік.

Про рішення піти у відставку міністр транспорту заявив у вівторок під час спілкування з депутатами, передає BBC.

Що відомо про відставку міністра транспорту Іспанії?

Пуенте заявив, що ухвалив рішення піти у відставку після останньої катастрофи з двома швидкісними потягами, що сталася 28 жовтня. Водночас він не повідомив, коли саме планує залишити свою посаду.

Міністр транспорту в такій країні, як Іспанія, не може залишатися на посаді після двох катастроф такої тяжкості, що сталися менш ніж за рік,

– повідомив він.

Аварія минулого тижня стала однією з найгірших залізничних катастроф у всій сучасній історії Європи, а також найгіршою аварією в Іспанії з 2013 року. Пуенте оголосив про своє рішення після тривалого засідання Конгресу у вівторок увечері. Під час нього він окреслив нові заходи безпеки залізниць, а також його опитувала опозиція.

Додатково він повідомив, що не лише йде з посади, але й знімає своє ім'я зі списків на дострокових виборах до законодавчих органів.

Чимало спостерігачів вважають аварію величезною електоральною невдачею для уряду, який очолюють соціалісти. Вони вірять, що це унеможливить перемогу Санчеса на виборах.

Становище Пуенте також поставило його та прем'єр-міністра перед дилемою: відмова від відставки може виглядати нетактовно після аварії, а ось сама відставка матиме вигляд визнання провини міністра та уряду.

Міністр транспорту обрав другий варіант та заявив, що залишає посаду з міркувань гідності, з власної волі та "з поваги до жертв".