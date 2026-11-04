Министр транспорта Испании неожиданно заявил об отставке: в чем причина

О решении уйти в отставку министр транспорта заявил во вторник во время беседы с депутатами, сообщает BBC.

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Что известно об отставке министра транспорта Испании?

Пуэнте заявил, что принял решение уйти в отставку после последней катастрофы с двумя скоростными поездами, произошедшей 28 октября. При этом он не сообщил, когда именно планирует покинуть свой пост.

Министр транспорта в такой стране, как Испания, не может оставаться на посту после двух катастроф такой тяжести, произошедших менее чем за год– сообщил он.

Авария на прошлой неделе стала одной из самых страшных железнодорожных катастроф во всей современной истории Европы, а также самой страшной аварией в Испании с 2013 года. Пуэнте объявил о своем решении после длительного заседания Конгресса во вторник вечером. В ходе заседания он изложил новые меры безопасности на железных дорогах, а также ответил на вопросы оппозиции.

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Кроме того, он сообщил, что не только уходит с поста, но и снимает свое имя со списков на досрочных выборах в законодательные органы.

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Многие наблюдатели считают аварию огромной электоральной неудачей для правительства, возглавляемого социалистами. Они полагают, что это сделает невозможной победу Санчеса на выборах.

Положение Пуэнте также поставило его и премьер-министра перед дилеммой: отказ от отставки может выглядеть нетактично после аварии, а вот сама отставка будет воспринята как признание вины министра и правительства.

Министр транспорта выбрал второй вариант и заявил, что покидает пост из соображений достоинства, по собственной воле и "из уважения к жертвам".