Німеччина – це країна Європи, де українські біженці можуть розраховувати на одні з найбільших виплат. Втім, у країні планують зменшити виплати для українців, що прибули після 1 квітня 2025 року.

Біженці з України, які приїхали до Німеччини після 1 квітня 2025 року, можуть зіштовхнутися з тим, що вони отримуватимуть менші суми, ніж затверджена наразі допомога у 563 євро щомісяця, повідомляє 24 Канал з посиланням на DW.

Скільки українці отримують у Німеччині в 2025 році?

Наразі біженці з України отримують такі самі виплати, що й безробітні німці – на одну дорослу людину без сім'ї допомога становить 563 євро на місяць. Окрім того, українці можуть розраховувати на повне медичне страхування та оплату оренди житла у певних цінових рамках.

Окрім того, з перших днів у Німеччині українці мають доступ до мовних курсів, курсів підвищення кваліфікації, які допомагають знайти роботу, а також безпосередньо до ринку праці. Втім, прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедар вимагає, аби преференції для українців були скасовані, а допомога знижена до 353 – 441 євро, як і для інших біженців.

Наразі ж, за даними Visit Ukraine, у Німеччині виплати для українців такі:

Самотні особи отримують 460 євро;

подружжя чи мешканці колективних притулків отримують 413 євро;

молодь до 25 років – 368 євро;

підлітки 17 – 17 років – 408 євро;

діти 6 – 13 років – 341 євро;

діти до 6 років – 312 євро.

