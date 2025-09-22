Германия – это страна Европы, где украинские беженцы могут рассчитывать на одни из самых больших выплат. Впрочем, в стране планируют уменьшить выплаты для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.

Беженцы из Украины, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, могут столкнуться с тем, что они будут получать меньшие суммы, чем утвержденная сейчас помощь в 563 евро ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.

Сколько украинцы получают в Германии в 2025 году?

Сейчас беженцы из Украины получают такие же выплаты, что и безработные немцы – на одного взрослого человека без семьи помощь составляет 563 евро в месяц. Кроме того, украинцы могут рассчитывать на полное медицинское страхование и оплату аренды жилья в определенных ценовых рамках.

Кроме того, с первых дней в Германии украинцы имеют доступ к языковым курсам, курсов повышения квалификации, которые помогают найти работу, а также непосредственно к рынку труда. Впрочем, премьер-министр Баварии Маркус Зедар требует, чтобы преференции для украинцев были отменены, а помощь снижена до 353 – 441 евро, как и для других беженцев.

Пока же, по данным по данным Visit Ukraine, в Германии выплаты для украинцев такие:

Одинокие лица получают 460 евро;

супруги или жители коллективных приютов получают 413 евро;

молодежь до 25 лет – 368 евро;

подростки 17 – 17 лет – 408 евро;

дети 6 – 13 лет – 341 евро;

дети до 6 лет – 312 евро.

