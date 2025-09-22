Сколько платят беженцам в Германии в 2025 году: стоит знать
- В 2025 году украинские беженцы в Германии получают 563 евро в месяц, с возможными уменьшениями для тех, кто прибыл после 1 апреля.
- Кроме денежной помощи, украинцы имеют доступ к медицинскому страхованию, оплаты жилья, языковых курсов и рынка труда.
Германия – это страна Европы, где украинские беженцы могут рассчитывать на одни из самых больших выплат. Впрочем, в стране планируют уменьшить выплаты для украинцев, прибывших после 1 апреля 2025 года.
Беженцы из Украины, которые приехали в Германию после 1 апреля 2025 года, могут столкнуться с тем, что они будут получать меньшие суммы, чем утвержденная сейчас помощь в 563 евро ежемесячно, сообщает 24 Канал со ссылкой на DW.
Сколько украинцы получают в Германии в 2025 году?
Сейчас беженцы из Украины получают такие же выплаты, что и безработные немцы – на одного взрослого человека без семьи помощь составляет 563 евро в месяц. Кроме того, украинцы могут рассчитывать на полное медицинское страхование и оплату аренды жилья в определенных ценовых рамках.
Кроме того, с первых дней в Германии украинцы имеют доступ к языковым курсам, курсов повышения квалификации, которые помогают найти работу, а также непосредственно к рынку труда. Впрочем, премьер-министр Баварии Маркус Зедар требует, чтобы преференции для украинцев были отменены, а помощь снижена до 353 – 441 евро, как и для других беженцев.
Пока же, по данным по данным Visit Ukraine, в Германии выплаты для украинцев такие:
- Одинокие лица получают 460 евро;
- супруги или жители коллективных приютов получают 413 евро;
- молодежь до 25 лет – 368 евро;
- подростки 17 – 17 лет – 408 евро;
- дети 6 – 13 лет – 341 евро;
- дети до 6 лет – 312 евро.
Какие еще новости из Германии стоит знать?
- Ранее мы уже рассказывали о минимальной зарплате в Германии. По состоянию на 2025 год она составляет 12,82 евро в час, однако к 2027 году может вырасти на несколько евро.
- В Германии также планируют усилить контроль над выдачей виз для россиян. Впрочем, несмотря на это за предыдущий год консульства страны в России выдали более 17 тысяч шенгенских виз.