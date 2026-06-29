10 000 злотих на рік кожній жертві нацизму: Польща вимагає репарацій в Німеччини

У Польщі вже підготували та передали до Німеччини детальний план фінансової підтримки для десятків тисяч поляків, що постраждали від нацистської окупації. Згідно з ним, щороку кожна жива жертва режиму має отримувати суму у розмірі 10 000 злотих.

Польща вимагає в Німеччини здійснювати виплати, що за дуже обережними оцінками можуть обійтися країні в 300 мільйонів євро, пише Süddeutsche Zeitung.

Цікаво Спека у Європі набирає обертів: у Німеччині зафіксували новий історичний рекорд

Які саме виплати хочуть отримати у Польщі?

Варшава вже підготувала та передала до Берліну план щодо виплат для жертв нацистського режиму. Ці виплати пропонують здійснювати через фонд "Польсько-німецьке примирення". Але йдеться не про фіксовану одноразову виплату, а про постійну щорічну підтримку – тож насправді сума компенсацій не матиме межі.

Натомість виплати від Німеччини поступово зменшуватимуться через природне скорочення кількості постраждалих. Очікується, що на реалізацію цього проєкту Німеччині доведеться витратити близько 300 мільйонів євро, і перші 100 мільйонів потрібно буде виділити вже наступного року, якщо Німеччина погодиться на ці умови.

Дональд Туск, прем'єр-міністр Польщі, вимагає чіткого затвердження плану вже до кінця 2026 року. Він попередив, що в іншому випадку Варшава почне фінансування виплат самостійно з власного бюджету.

Які репарації Польща вимагала раніше?

Під час перебування при владі опозиційної партії "Право та справедливість", вона виставила Німеччині офіційний рахунок на репарації з "астрономічною" сумою – 1,3 трильйона євро. Берлін відхилив цю вимогу – і тепер Варшава прагне досягти формату гуманітарного жесту, що не сприйматиметься суспільством як "подачка".

2024 року Німеччина запропонувала репарації у розмірі 200 мільйона євро, але Дональд Туск відхилив цю пропозицію, бо вважав її недостатньою.