Польша требует от Германии выплатить компенсацию, которая, по самым осторожным оценкам, может обойтись стране в 300 миллионов евро, пишет Süddeutsche Zeitung.

Интересно : Жара в Европе набирает обороты: в Германии зафиксировали новый исторический рекорд

Какие именно выплаты хотят получить в Польше?

Варшава уже подготовила и передала в Берлин план выплат жертвам нацистского режима. Эти выплаты предлагается осуществлять через фонд "Польско-немецкое примирение". Но речь идет не о фиксированной единовременной выплате, а о постоянной ежегодной поддержке — поэтому на самом деле сумма компенсаций не будет иметь предела.

В то же время выплаты от Германии будут постепенно сокращаться из-за естественного уменьшения числа пострадавших. Ожидается, что на реализацию этого проекта Германии придется потратить около 300 миллионов евро, и первые 100 миллионов нужно будет выделить уже в следующем году, если Германия согласится на эти условия.

Дональд Туск, премьер-министр Польши, требует четкого утверждения плана уже до конца 2026 года. Он предупредил, что в противном случае Варшава начнет финансировать выплаты самостоятельно из собственного бюджета.

Какие репарации Польша требовала ранее?

Во время пребывания у власти оппозиционной партии "Право и справедливость" она выставила Германии официальный счет на репарации с "астрономической" суммой — 1,3 триллиона евро. Берлин отклонил это требование — и теперь Варшава стремится достичь формата гуманитарного жеста, который не будет восприниматься обществом как "подачка".

В 2024 году Германия предложила репарации в размере 200 миллионов евро, но Дональд Туск отклонил это предложение, посчитав его недостаточным.