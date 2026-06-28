Как сообщает Deutsche Welle, предыдущий рекорд продержался менее суток

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Еще 26 июня рекордной считалась температура +41,3 градуса, зафиксированная в районе Бурбах. Уже на следующий день там столбики термометров поднялись до +41,4 градуса, однако вскоре этот показатель превзошла метеостанция в Древице, где воздух прогрелся до +41,5 градуса.

Синоптики отмечают, что эти данные пока носят предварительный характер и еще подлежат официальному подтверждению. Однако, по прогнозам метеорологов, волна жары еще не достигла своего пика. Если погодные условия сохранятся, в ближайшие дни температура в отдельных регионах Германии может превысить +42 градуса, установив новый исторический максимум.

Важно! Аномально высокие температуры влияют не только на самочувствие людей, но и на работу критически важной инфраструктуры. Метеорологи предупреждают о возможных перебоях в работе транспорта из-за перегрева железнодорожных путей и дорожного покрытия. Также растет нагрузка на энергосистему из-за увеличения потребления электроэнергии для охлаждения помещений.



В Германии зафиксировали новый исторический рекорд / Фото Unsplash

Что известно об аномальной жаре?

Германия – не единственная страна, страдающая от аномальной погоды. В последние дни рекордно высокие температуры также фиксируются во Франции, Испании, Португалии, Италии и Великобритании. В ряде стран власти уже объявили высшие уровни погодной опасности.

Из-за жары возникают перебои в работе транспорта и энергосетей, а медицинские службы работают в усиленном режиме из-за увеличения количества обращений с тепловыми ударами и обезвоживанием.

Эксперты отмечают, что волны экстремальной жары в Европе становятся все чаще и интенсивнее. По их словам, изменение климата приводит к увеличению продолжительности жарких периодов и обновлению температурных рекордов.

Ранее мы писали, что в Германии пришлось отменить или перенести часть железнодорожных рейсов. Пассажиров призывают отказаться от некритичных поездок, и для этого даже разрешают бесплатно возвращать билеты.