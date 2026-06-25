Крупнейший железнодорожный перевозчик Германии, Deutsche Bahn, на фоне невероятно сильной жары объявил о специальной акции: с 25 по 30 июня 2026 года пассажиры могут вернуть свои билеты и получить полную сумму обратно.

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Как действует акция от Deutsche Bahn?

Экстремальные температуры уже постепенно становятся новой нормой для многих стран Европы, и Германии в частности. На этой неделе над западной частью континента образовался своего рода "тепловой купол", из-за чего в некоторых регионах температура поднялась даже до 44 градусов.

На фоне этих аномальных показаний термометра в Германии людей призывают не ездить на поезде без особой необходимости. А для того, чтобы люди действительно отменили свои поездки, железнодорожная компания разрешила бесплатно отменить бронирование.

Все пассажиры, которые забронировали билеты до 23 июня 2026 года на период с 25 по 30 июня 2026 года и желают отменить поездку из-за усиления жары, могут сделать это бесплатно в рамках этой акции,

– сообщили в железнодорожной компании.

Чтобы отменить билет в рамках акции, необходимо заполнить соответствующую онлайн-форму на сайте перевозчика или обратиться в кассы на вокзалах. А вот для тех, кто все же решит путешествовать в течение недели, в DB пообещали обеспечить поезда дополнительными запасами воды.

Как в Европе реагируют на жару?

Аномальные температуры охватили не только Германию, но и Бельгию, Францию и Испанию. Там также пришлось отменить многие поезда, а во Франции закрыли более 800 школ. В Париже температура уже превысила отметку в 39 градусов и до конца недели будет только расти.

На фоне этого местная партия "зелёных" требует ввести специальный климатический отпуск, чтобы люди могли оставаться дома в жару и не терять доход.