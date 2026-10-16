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16 жовтня, 15:50
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Європою стрімко поширюється вірус Західного Нілу: передається через один укус

Марина Блохіна

Вірус Західного Нілу з рекордною швидкістю поширюється територією Європейського Союзу і досягає дедалі нових регіонів континенту.

Про поширення вірусу Західного Нілу попередив Європейський центр з профілактики та контролю захворювань, пише Politico

Що відомо про поширення вірусу Західного Нілу?

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань (ECDC) зазначають, що лише цього року зареєстрували 1715 випадків захворювання на вірус Західного Нілу – і при цьому 130 людей загинули. 

Вірус передається переважно через укуси комарів, а найбільше постраждали від нього Греція, Італія та Франція. Та за даними Європейського центру, вірус вже поширюється далі на північ. 


Вірус передається через укуси комарів / Фото Pexels

Нещодавні випадки виявлення вірусу у людей та тварин у Бельгії та Нідерландах свідчать про те, що вірус зараз циркулює далі на північ, і ця тенденція, як очікується, збережеться у найближчі роки, 
– заявили в ECDC.

Для того, аби зменшити ризик зараження вірусом Західного Нілу, рекомендують вживати профілактичних заходів проти укусів комарів. Тож усім людям, що відвідують райони, де поширюється вірус, радять:

  • ввечері та вночі носити вільний одяг з довгими рукавами та штани;
  • використовувати засоби від комарів;
  • встановлювати москітні сітки на вікна. 

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