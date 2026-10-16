Про поширення вірусу Західного Нілу попередив Європейський центр з профілактики та контролю захворювань, пише Politico.

Що відомо про поширення вірусу Західного Нілу?

У Європейському центрі з профілактики та контролю захворювань (ECDC) зазначають, що лише цього року зареєстрували 1715 випадків захворювання на вірус Західного Нілу – і при цьому 130 людей загинули.

Вірус передається переважно через укуси комарів, а найбільше постраждали від нього Греція, Італія та Франція. Та за даними Європейського центру, вірус вже поширюється далі на північ.



Вірус передається через укуси комарів / Фото Pexels

Нещодавні випадки виявлення вірусу у людей та тварин у Бельгії та Нідерландах свідчать про те, що вірус зараз циркулює далі на північ, і ця тенденція, як очікується, збережеться у найближчі роки,

– заявили в ECDC.

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Для того, аби зменшити ризик зараження вірусом Західного Нілу, рекомендують вживати профілактичних заходів проти укусів комарів. Тож усім людям, що відвідують райони, де поширюється вірус, радять: