Дональд Трамп підписав новий указ, яким запровадив плату за участь у візовій програмі H-1B для кваліфікованих іноземних працівників. Президент США вважає, що нею "зловживали".

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на BBC та CNN.

Скільки коштуватиме віза H-1B і які наслідки це матиме для США?

Так, тепер щороку за кожну робочу візу H-1B компанії повинні будуть платити по 100 тисяч доларів. Раніше сума адміністративних зборів складала всього 1500 доларів.

Указ Трампа має набути чинності 21 вересня. Він стосуватиметься лише нових запитів, але компанії повинні будуть платити однакову суму за кожного заявника, заявив міністр торгівлі США Говард Латнік.

Компанія має вирішити… чи ця людина настільки цінна, щоб за неї сплачувати державі 100 тисяч доларів на рік, чи їй слід повертатися додому, а компанія повинна найняти американця,

– сказав посадовець.

Він додав, що наразі тривають дебати щодо того, чи стягувати одразу 300 тисяч доларів авансом, чи по 100 тисяч щороку.

Довідка! Робоча віза H-1B дійсна протягом трьох років і може бути продовжена ще на три роки. Економісти стверджують, що програма дозволяє американським компаніям підтримувати конкурентоспроможність і розвивати свій бізнес, створюючи більше робочих місць у США.

Чиновники переконують, що ця ініціатива стимулюватиме компанії наймати більше американських працівників, водночас залишаючи лишаючи простір для найму висококваліфікованих іноземних фахівців у вузьких галузях

Нам потрібні чудові працівники, і це практично гарантує, що саме це станеться,

– наголосив Дональд Трамп.

Водночас роботодавці побоюються, що указ Трампа матиме руйнівні наслідки. Адже переважно компанії брали на роботу іноземців тоді, коли не могли зайняти вакантне місце людьми на місцях. Експерти кажуть, що рішення загальмує конкурентоспроможність Америки в технологічному секторі та всіх галузях промисловості.

Деякі компанії можуть розглянути можливість створення операцій за межами США, хоча на практиці це може бути складно.

Яка політика у Трампа щодо мігрантів?