Закордон Новини про життя за кордоном В Чорногорії скасують безвіз для росіян та білорусів: коли це станеться
17 липня, 12:46
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В Чорногорії скасують безвіз для росіян та білорусів: коли це станеться

Марина Блохіна

Чорногорія вже зовсім скоро збирається змінити свою візову політику відповідно до вимог ЄС – і це означає в тому числі запровадження віз для громадян Росії та Білорусі.

Запровадити візи для росіян та білорусів Чорногорія може вже цієї осені, пише Dan з посиланням на власні джерела. Робиться це для того, аби підготуватися до вступу в ЄС – наразі країна має план досягнути членства вже до 2028 року. 

Чому Чорногорія запроваджує візи для росіян та білорусів?

У межах процесу вступу до Європейського Союзу Чорногорія в тому числі зобов'язалася привести свою візову політику у відповідність до чинних правил ЄС. Зробити це мають вже до кінця 2027 року. І це в тому числі передбачає скасування безвізу для країн, які не мають безвізу з ЄС. 

Тож вже найближчим часом уряд Чорногорії може ухвалити рішення щодо запровадження віз для білорусів та росіян. Нові правила, ймовірно, набудуть чинності вже 1 жовтня. Наступними візові вимоги можуть ввести для громадян:

  • Туреччини;
  • Китаю;
  • Об'єднаних Арабських Еміратів;
  • Катару;
  • Китаю;
  • Бахрейну тощо.

А ось зараз громадяни Туреччини, Саудівської Аравії, Росії та Білорусі можуть подорожувати Чорногорією протягом 30 днів без візи, якщо мають дійсний проїзний документ. 

У виданні вважають, що запровадження віз може вдарити по економіці Чорногорії: Росія досі залишається одним з найбільших туристичних ринків країни. Тільки 2025 року росіяни забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземців у Чорногорії. Більше за них країну відвідують хіба що туристи з Сербії. 

Також значну частину туристів (4,3%) складають громадяни Туреччини. Втім, повне узгодження візової політики Чорногорії з ЄС очікується вже після вступу країни до Євросоюзу. 

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