Запровадити візи для росіян та білорусів Чорногорія може вже цієї осені, пише Dan з посиланням на власні джерела. Робиться це для того, аби підготуватися до вступу в ЄС – наразі країна має план досягнути членства вже до 2028 року.

Чому Чорногорія запроваджує візи для росіян та білорусів?

У межах процесу вступу до Європейського Союзу Чорногорія в тому числі зобов'язалася привести свою візову політику у відповідність до чинних правил ЄС. Зробити це мають вже до кінця 2027 року. І це в тому числі передбачає скасування безвізу для країн, які не мають безвізу з ЄС.

Тож вже найближчим часом уряд Чорногорії може ухвалити рішення щодо запровадження віз для білорусів та росіян. Нові правила, ймовірно, набудуть чинності вже 1 жовтня. Наступними візові вимоги можуть ввести для громадян:

Туреччини;

Китаю;

Об'єднаних Арабських Еміратів;

Катару;

Китаю;

Бахрейну тощо.

А ось зараз громадяни Туреччини, Саудівської Аравії, Росії та Білорусі можуть подорожувати Чорногорією протягом 30 днів без візи, якщо мають дійсний проїзний документ.

У виданні вважають, що запровадження віз може вдарити по економіці Чорногорії: Росія досі залишається одним з найбільших туристичних ринків країни. Тільки 2025 року росіяни забезпечили 16,4% усіх ночівель іноземців у Чорногорії. Більше за них країну відвідують хіба що туристи з Сербії.

Також значну частину туристів (4,3%) складають громадяни Туреччини. Втім, повне узгодження візової політики Чорногорії з ЄС очікується вже після вступу країни до Євросоюзу.