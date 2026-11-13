Власники цих паспортів найщасливіші у світі: несподіваний рейтинг

Сильний паспорт може полегшити подорожі світом – але чи справді він робить своїх власників щасливішими? Новий рейтинг показує, що ці два аспекти не завжди йдуть рука об руку.

Індекс "щасливих" паспортів оцінює 50 країн світу за багатьма критеріями: від задоволеності життям, громадянських свобод та сили паспорта до рівня доходу. І результати можуть вразити, пише Euronews.

Власники яких паспортів найщасливіші?

Основою рейтингу стало дослідження від Global Citizen Solutions. Там розглянули 50 країн та те, наскільки щасливі їхні мешканці, наскільки вільно почуваються вдома та наскільки сильні їхні паспорти.

Дослідження охоплює практично все: доступ до паспортів, доходи, тривалість життя, мир, громадянські свободи, оцінка свого життя самими громадянами тощо. Сама ідея полягає в тому, аби виміряти не тільки те, наскільки власникам паспортів легко подорожувати, але й наскільки вони щасливі й вільні там, де живуть. Результати цього рейтингу виявилися дещо несподіваними.

Північні країни вийшли на перші місця – вони славляться щастям своїх мешканців, тому й опинилися на вершині рейтингу. Лідирує Фінляндія з 93,2 балами зі 100. Одразу ж за нею йдуть Ісландія та Данія.

Норвегія посіла четверте місце, Швеція – шосте. На п'ятому місці Швейцарія – ще одна країна, що може похвалитися не тільки щасливими мешканцями, але й надійними паспортами.

Втім, далеко не завжди сила паспорта призводить до високого місця у рейтингу. Наприклад, Сингапур має найвищий дохід та найдовшу тривалість здорового життя, а також найсильніший паспорт у всій вибірці – водночас в рейтингу він посів аж 10-те місце. Відстає країна через показники добробуту та свободи вдома.

Велика Британія також має надійний паспорт, з яким можна подорожувати у чимало країн світу, але посідає 29 місці з 50 і за відчуттям свободи людей робити власні життєві вибори, і за громадянськими свободами. У загальному рейтингу країна посіла 17-те місце.

Найщасливіші країни, як правило, мають надійні паспорти, але не завжди. Серед багатших країн наш брифінг показує, що щастя набагато сильніше корелює зі свободою, ніж із силою паспорта. Це тому, що паспорт пропонує щось інше: вибір за межами кордону,

– пояснили в організації.

Індекс показав, що навіть в багатших країнах свобода робити особистий вибір набагато тісніше пов'язана із задоволенням життям, ніж дохід чи сила паспорта. Наприклад, Мальта, Японія, Кіпр, Малайзія, Іспанія та Греція мають хороші показники сили паспортів та тривалості здорового життя, але мешканці повідомляють про нижчий рівень щастя.

Наприклад, до верхньої половини рейтингу потрапили Австралія та Нова Зеландія – попри те, що вони не входять до першої десятки ані за рівнем доходів, ані за надійністю паспорта. Несподівано високо у рейтингу також опинилися Уругвай, Панама, Мексика, Бразилія та Саудівська Аравія – там дуже високі бали за задоволеність життям.