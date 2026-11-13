Владельцы этих паспортов – самые счастливые в мире: неожиданный рейтинг

Индекс "счастливых" паспортов оценивает 50 стран мира по многим критериям: от удовлетворенности жизнью, гражданских свобод и силы паспорта до уровня дохода. И результаты могут поразить, пишет Euronews.

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Владельцы каких паспортов самые счастливые?

Основой рейтинга стало исследование от Global Citizen Solutions. В нем рассмотрели 50 стран и то, насколько счастливы их жители, насколько свободно они чувствуют себя дома и насколько сильны их паспорта.

Исследование охватывает практически все: доступ к паспортам, доходы, продолжительность жизни, мир, гражданские свободы, оценку своей жизни самими гражданами и т. д. Сама идея заключается в том, чтобы измерить не только то, насколько владельцам паспортов легко путешествовать, но и насколько они счастливы и свободны там, где живут. Результаты этого рейтинга оказались несколько неожиданными.

Северные страны заняли первые места – они славятся счастьем своих жителей, поэтому и оказались на вершине рейтинга. Лидирует Финляндия с 93,2 баллами из 100. Сразу за ней следуют Исландия и Дания.

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Норвегия заняла четвертое место, Швеция – шестое. На пятом месте Швейцария – еще одна страна, которая может похвастаться не только счастливыми жителями, но и надежными паспортами.

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Впрочем, далеко не всегда сила паспорта приводит к высокому месту в рейтинге. Например, Сингапур имеет самый высокий доход и самую длительную продолжительность здоровой жизни, а также самый сильный паспорт во всей выборке – при этом в рейтинге он занял аж 10-е место. Страна отстает из-за показателей благосостояния и свободы внутри страны.

Великобритания также обладает надежным паспортом, с которым можно путешествовать во многие страны мира, но занимает 29-е место из 50 как по ощущению свободы людей делать собственный жизненный выбор, так и по гражданским свободам. В общем рейтинге страна заняла 17-е место.

Самые счастливые страны, как правило, имеют надежные паспорта, но не всегда. Среди более богатых стран наш брифинг показывает, что счастье гораздо сильнее коррелирует со свободой, чем с силой паспорта. Это потому, что паспорт предлагает нечто иное: выбор за пределами границы– пояснили в организации.

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Индекс показал, что даже в более богатых странах свобода делать личный выбор гораздо теснее связана с удовлетворенностью жизнью, чем доход или сила паспорта. Например, Мальта, Япония, Кипр, Малайзия, Испания и Греция имеют хорошие показатели силы паспортов и продолжительности здоровой жизни, но жители этих стран отмечают более низкий уровень счастья.

Например, в верхнюю половину рейтинга попали Австралия и Новая Зеландия – несмотря на то, что они не входят в первую десятку ни по уровню доходов, ни по надежности паспорта. Неожиданно высоко в рейтинге также оказались Уругвай, Панама, Мексика, Бразилия и Саудовская Аравия – там очень высокие баллы по удовлетворенности жизнью.