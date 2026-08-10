На райському острові у Греції пропонують безплатне житло: є лише одна цікава умова

Грецький острів Сірос пропонує безплатне житло та можливість досліджувати місцеву культуру й відпочивати – але в обмін на виконання цікавої роботи.

Грецький острів Сірос відомий не тільки неймовірними пляжами та природою, але й котами. І саме догляд за ними у місцевому притулку дасть можливість безплатно пожити у країні, пише startlap.hu.

Як можна безплатно пожити на грецькому Сіросі?

Програму безплатного проживання на Сіросі в обмін на допомогу у притулку започаткувала організація Syros Cats. Там часто шукають волонтерів, і необов'язково місцевих. Тож участь у програмі допомагає сумістити приємний відпочинок та добру справу.

Волонтери отримують власну спальню, але мають ділити кухонну зону та санвузол ще з кількома людьми. Організатори повністю оплатять електроенергію, воду та вартість інтернету. Турбуватися не доведеться і про сніданок – він також буде безплатний.

Втім, це не означає, що волонтерство буде складатися з одного лише відпочинку: працювати доведеться 5 годин на день протягом п'ятиденного робочого тижня.

Важливо! Обіди, вечері, а також проїзд до Сіроса та назад учасникам волонтерської програми потрібно буде оплатити самостійно.

Щоденні обов'язки нескладні, але важливі:

годування котів та оновлення чистої води;

допомога у введенні крапель, ліків, а також спостереження за хворими тваринами;

ігри з кошенятами та соціалізація;

прибирання лотків, вольєрів, миття посуду та підтримання чистоти;

допоміжні роботи по господарству.

Розглядають в організації і поодиноких заявників, і пари, що готові приїхати принаймні на місяць. Пріоритет надаватимуть кандидатам від 25 років, але й молодші також можуть подати заявки – якщо можуть довести свою самостійність та відповідальність.

Для роботи у притулку потрібно впевнено володіти англійською мовою, бути готовими до фізичної праці. Окрім того, з собою не можна брати дітей та власних домашніх тварин.

Подати заявки можуть і іноземці – і в тому числі й українці. Головне – це подбати про належне медичне страхування за кордоном.

Набір на 2027 рік стартує вже у вересні 2026 року: тоді можна оформити заявку на сайті Syros Cats. Під час заповнення заяви потрібно буде розповісти про:

досвід роботи з тваринами;

навички роботи в команді;

наявність посвідчення водія.

Кількість місць обмежена – водночас на острові працюють всього 4 людини.