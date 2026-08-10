Греческий остров Сирос известен не только невероятными пляжами и природой, но и кошками. И именно уход за ними в местном приюте даст возможность бесплатно пожить в этой стране, пишет startlap.hu.

Как можно бесплатно пожить на греческом Сиросе?

Программу бесплатного проживания на Сиросе в обмен на помощь в приюте запустила организация Syros Cats. Там часто ищут волонтеров, и не обязательно местных. Поэтому участие в программе помогает совместить приятный отдых и доброе дело.

Волонтеры получают собственную спальню, но должны делить кухонную зону и санузел еще с несколькими людьми. Организаторы полностью оплатят электроэнергию, воду и интернет. Беспокоиться не придется и о завтраке – он также будет бесплатным.

Впрочем, это не означает, что волонтерство будет состоять только из отдыха: работать придется 5 часов в день в течение пятидневной рабочей недели.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Важно! Обеды, ужины, а также проезд до Сироса и обратно участникам волонтерской программы нужно будет оплатить самостоятельно.

Ежедневные обязанности несложные, но важные:

кормление кошек и замена чистой воды;

помощь в капании капель, лекарств, а также наблюдение за больными животными;

игры с котятами и социализация;

уборка лотков, вольеров, мытье посуды и поддержание чистоты;

вспомогательные работы по хозяйству.

В организации рассматривают как отдельных соискателей, так и пары, готовые приехать как минимум на месяц. Приоритет будет отдаваться кандидатам от 25 лет, но и более молодые также могут подать заявки – если смогут доказать свою самостоятельность и ответственность.

Для работы в приюте необходимо уверенно владеть английским языком, быть готовыми к физическому труду. Кроме того, с собой нельзя брать детей и собственных домашних животных.

Подать заявки могут и иностранцы – в том числе и украинцы. Главное – позаботиться о надлежащем медицинском страховании за рубежом.

Набор на 2027 год начнется уже в сентябре 2026 года: тогда можно будет подать заявку на сайте Syros Cats. При заполнении заявки необходимо будет указать:

опыт работы с животными;

навыки работы в команде;

наличие водительского удостоверения.

Количество мест ограничено – на острове работают всего 4 человека.