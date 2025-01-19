Колись в'язниця, а тепер крутий готель з привидами: рум-тур унікального закладу для туристів
- Готель Malmaison в Оксфорді розташований в колишній вікторіанській в'язниці, яка функціонувала до 1996 року.
- Блогерка Амріт Білху описує його як "найкрутіший готель у світі", де відвідувачі можуть відчути атмосферу перебування в історичному об'єкті, який часто називають "з привидами".
Туристка привернула широку увагу в Англії після того, як відвідала унікальний готель, розміщений у колишній в'язниці. Заклад у самому центрі Оксфорда – це стара вікторіанська в'язниця, яку переобладнали в готель.
Ця будівля, яка до 1996 року утримувала ув'язнених, тепер незвичайний бутик-готель. Який вигляд має цей заклад для туристів, показує 24 Канал з посиланням на Express.
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В'язниця-готель в Оксфорді
Після відкриття в'язниця зіткнулася зі значною переповненістю, оскільки в камерах, розрахованих на одного ув'язненого, перебувало до трьох осіб. Крім того, ув'язнені мали обмежений доступ до санітарно-гігієнічних зручностей: для користування була лише одна ванна або душ, а переодягатися їм дозволялося лише раз на тиждень.
Вони мали обмежені можливості для освіти і майже не займалися фізичними вправами. В'язниця проіснувала в таких умовах багато років, перш ніж була закрита,
– йдеться у повідомленні.
Зараз колишня в'язниця перетворилася на популярний туристичний об'єкт, пропонуючи відвідувачам унікальний досвід ночівлі в переобладнаних камерах. Зокрема, блогерка Амріт Білху нещодавно поділилася своїми враженнями про перебування в історичному об'єкті, який часто називають "з привидами".
В'язниця-готель Malmaison в Оксфорді / Скриншот з відео
За її словами, це місце є "найкрутішим готелем у світі". Також його часто використовують як знімальний майданчик для телевізійних шоу та фільмів.
Тепер я можу офіційно заявити, що побувала у в'язниці. Це готель Malmaison в Оксфорді, і це в'язниця в буквальному сенсі слова,
– зазначила жінка у відео.
Вона підкреслила зручності номерів, зокрема, простору ванну кімнату, обладнану великою ванною і душем. Гостя також висловили ентузіазм щодо "нереального" меню обслуговування номерів.
Крім того, готель зручно розташований лише за декілька хвилин ходьби від центру Оксфорда.
В'язниця-готель в Оксфорді: дивіться відео
Своєю чергою деякі люди у коментарях зазначали, що можуть трохи нервувати під час сну у старій в'язниці, зокрема вони писали:
- "Напевно, там привиди".
- "Я живу там у камері, але сплю з увімкненим світлом".
- "Ні. У мене від цього мурашки по шкірі. Напевно, там є привиди".
- "Це такий класний готель, на жаль, я не міг заснути, бо дізнався, що там є привиди, за день до мого перебування".
Водночас блогерка назвала готель Malmaison в Оксфорді – місцем, яке неодмінно слід відвідати.