Колись в'язниця, а тепер крутий готель з привидами: рум-тур унікального закладу для туристів

Туристка привернула широку увагу в Англії після того, як відвідала унікальний готель, розміщений у колишній в'язниці. Заклад у самому центрі Оксфорда – це стара вікторіанська в'язниця, яку переобладнали в готель.

Ця будівля, яка до 1996 року утримувала ув'язнених, тепер незвичайний бутик-готель. Який вигляд має цей заклад для туристів, показує 24 Канал з посиланням на Express.

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В'язниця-готель в Оксфорді

Після відкриття в'язниця зіткнулася зі значною переповненістю, оскільки в камерах, розрахованих на одного ув'язненого, перебувало до трьох осіб. Крім того, ув'язнені мали обмежений доступ до санітарно-гігієнічних зручностей: для користування була лише одна ванна або душ, а переодягатися їм дозволялося лише раз на тиждень.

Вони мали обмежені можливості для освіти і майже не займалися фізичними вправами. В'язниця проіснувала в таких умовах багато років, перш ніж була закрита,

– йдеться у повідомленні.

Зараз колишня в'язниця перетворилася на популярний туристичний об'єкт, пропонуючи відвідувачам унікальний досвід ночівлі в переобладнаних камерах. Зокрема, блогерка Амріт Білху нещодавно поділилася своїми враженнями про перебування в історичному об'єкті, який часто називають "з привидами".



В'язниця-готель Malmaison в Оксфорді / Скриншот з відео

За її словами, це місце є "найкрутішим готелем у світі". Також його часто використовують як знімальний майданчик для телевізійних шоу та фільмів.

Тепер я можу офіційно заявити, що побувала у в'язниці. Це готель Malmaison в Оксфорді, і це в'язниця в буквальному сенсі слова,

– зазначила жінка у відео.

Вона підкреслила зручності номерів, зокрема, простору ванну кімнату, обладнану великою ванною і душем. Гостя також висловили ентузіазм щодо "нереального" меню обслуговування номерів.

Крім того, готель зручно розташований лише за декілька хвилин ходьби від центру Оксфорда.

В'язниця-готель в Оксфорді: дивіться відео

Своєю чергою деякі люди у коментарях зазначали, що можуть трохи нервувати під час сну у старій в'язниці, зокрема вони писали:

"Напевно, там привиди".

"Я живу там у камері, але сплю з увімкненим світлом".

"Ні. У мене від цього мурашки по шкірі. Напевно, там є привиди".

"Це такий класний готель, на жаль, я не міг заснути, бо дізнався, що там є привиди, за день до мого перебування".

Водночас блогерка назвала готель Malmaison в Оксфорді – місцем, яке неодмінно слід відвідати.