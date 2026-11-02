В'їзд до Європи для українців скоро зміниться: за що доведеться заплатити

Вже зовсім скоро навіть для безвізових поїздок до Європейського Союзу українцям спершу доведеться дещо придбати. Від збору звільняють лише пенсіонерів та дітей.

У Європейському Союзі вже готують до запровадження новий електронний дозвіл ETIAS. Відповідно до нього, усім громадянам третіх країн потрібно буде заплатити, аби його отримати – а без нього на територію Шенгенської зони потрапити не вдасться, пише Euronews.

Що таке система ETIAS та коли вона запрацює?

За офіційною інформацією ЄС, запуск системи вже планують на кінець 2026 року. Втім, польська влада попереджає, що впровадження відбудеться не раніше наступного, 2027 року. А про точну дату оголосять пізніше.

Вартість оформлення електронного дозволу для в'їзду до ЄС – 20 євро за одну заявку. Для того, аби її подати, потрібно буде зайти на офіційний сайт чи зареєструватися у мобільному застосунку. Втім, кілька категорій людей звільняють від сплати збору:

люди віком від 70 років;

діти до 18 років;

окремі категорії членів сімей громадян ЄС.

ETIAS можна буде отримати на три роки або ж до завершення дії закордонного паспорта – залежно від того, що настане раніше. Цей дозвіл дозволятиме багаторазові та короткострокові поїздки до всіх країн, що використовуватимуть систему. Стандартне правило перебування при цьому лишається незмінним – 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

Водночас важливо розуміти, що дозвіл стосуватиметься не всіх українців. Для людей, що мають тимчасовий захист у країнах ЄС, оформлення необов'язкове. А ось для поїздок за кордон, зокрема у Європу, він знадобиться.

Тож перед виїздом слід перевірити, чи поширюється вимога на вашу категорію мандрівників.